Рейтинг@Mail.ru
Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html
Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым
Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым - РИА Новости, 11.01.2024
Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым
Юридической службе ЦК КПРФ поручено отработать все обстоятельства ситуации с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, против которого завели дело об... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:48
2024-01-11T13:48
происшествия
сергей удальцов
геннадий зюганов
юрий афонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751658590_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42cd522bea85282171c8f5e2c597f19e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Юридической службе ЦК КПРФ поручено отработать все обстоятельства ситуации с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, против которого завели дело об оправдании терроризма, все поручения уже даны лидером партии Геннадием Зюгановым, сообщил депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос, сообщила ранее РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. По ее информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Ранее о возбуждении дела по этой статье РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. "Конечно, сегодня как стало известно, поручено юридической службе ЦК КПРФ, Георгию Камневу вместе с адвокатами отработать все обстоятельства и, в случае необходимости, подключиться к вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела. Юрслужба наша подключится и изучит все факты, которые предъявляются... Все поручения Геннадием Андреевичем даны", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751658590_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_23af4cefe6b71af00aa2ca5ad17beab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей удальцов, геннадий зюганов, юрий афонин
Происшествия, Сергей Удальцов, Геннадий Зюганов, Юрий Афонин
Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым

Афонин: юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСергей Удальцов
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сергей Удальцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Юридической службе ЦК КПРФ поручено отработать все обстоятельства ситуации с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, против которого завели дело об оправдании терроризма, все поручения уже даны лидером партии Геннадием Зюгановым, сообщил депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос, сообщила ранее РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. По ее информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Ранее о возбуждении дела по этой статье РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади.
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Суд оштрафовал социолога Кагарлицкого* за оправдание терроризма
12 декабря 2023, 12:58
«
"Конечно, сегодня как стало известно, поручено юридической службе ЦК КПРФ, Георгию Камневу вместе с адвокатами отработать все обстоятельства и, в случае необходимости, подключиться к вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела. Юрслужба наша подключится и изучит все факты, которые предъявляются... Все поручения Геннадием Андреевичем даны", - сказал он РИА Новости.
 
ПроисшествияСергей УдальцовГеннадий ЗюгановЮрий Афонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала