https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920721150.html

Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым

Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым - РИА Новости, 11.01.2024

Юрслужбе КПРФ поручили отработать обстоятельства ситуации с Удальцовым

Юридической службе ЦК КПРФ поручено отработать все обстоятельства ситуации с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, против которого завели дело об... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:48

2024-01-11T13:48

2024-01-11T13:48

происшествия

сергей удальцов

геннадий зюганов

юрий афонин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Юридической службе ЦК КПРФ поручено отработать все обстоятельства ситуации с лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым, против которого завели дело об оправдании терроризма, все поручения уже даны лидером партии Геннадием Зюгановым, сообщил депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос, сообщила ранее РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. По ее информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК РФ). Ранее о возбуждении дела по этой статье РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз Удальцов был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. "Конечно, сегодня как стало известно, поручено юридической службе ЦК КПРФ, Георгию Камневу вместе с адвокатами отработать все обстоятельства и, в случае необходимости, подключиться к вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела. Юрслужба наша подключится и изучит все факты, которые предъявляются... Все поручения Геннадием Андреевичем даны", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

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происшествия, сергей удальцов, геннадий зюганов, юрий афонин