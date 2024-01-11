https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920685724.html

Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос

Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос - РИА Новости, 11.01.2024

Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос

Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос в СК России, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:29

2024-01-11T11:29

2024-01-11T13:16

происшествия

россия

москва

виолетта волкова

сергей удальцов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос в СК России, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. "После обыска его доставили в Следственный комитет на допрос, сейчас я направляюсь туда. По моей информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК)", — сказала она.О возбуждении дела по этой статье ранее в четверг агентству сообщил источник в правоохранительных органах.Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, виолетта волкова, сергей удальцов, следственный комитет россии (ск рф)