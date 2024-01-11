https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920685724.html
Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос
Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос - РИА Новости, 11.01.2024
Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос
Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос в СК России, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:29
2024-01-11T11:29
2024-01-11T13:16
происшествия
россия
москва
виолетта волкова
сергей удальцов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос в СК России, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова. "После обыска его доставили в Следственный комитет на допрос, сейчас я направляюсь туда. По моей информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК)", — сказала она.О возбуждении дела по этой статье ранее в четверг агентству сообщил источник в правоохранительных органах.Удальцова не раз задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
https://ria.ru/20231212/kagarlitskiy-1915285912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, виолетта волкова, сергей удальцов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Виолетта Волкова, Сергей Удальцов, Следственный комитет России (СК РФ)
Удальцова доставили в Следственный комитет на допрос
Удальцова доставили на допрос в СК по делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова доставили на допрос в СК России, сообщила РИА Новости его адвокат Виолетта Волкова.
"После обыска его доставили в Следственный комитет на допрос, сейчас я направляюсь туда. По моей информации, дело возбуждено по статье об оправдании терроризма (205.2 УК)", — сказала она.
О возбуждении дела по этой статье ранее в четверг агентству сообщил источник в правоохранительных органах.
Удальцова не раз задерживали в центре Москвы
за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.
Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
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