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Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2024
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10:50 11.01.2024 (обновлено: 12:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/udaltsov-1920677413.html
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2024
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:50
2024-01-11T12:07
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Против Сергея Удальцова расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)&quot;, — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Как позднее сообщила РИА Новости адвокат Удальцова Виолетта Волкова, активиста после обыска доставили на допрос в СК.Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России. Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
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происшествия, москва, сергей удальцов
Происшествия, Москва, Сергей Удальцов
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник

Против лидера "Левого фронта" Удальцова завели дело об оправдании терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Удальцов
Сергей Удальцов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Удальцов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Против Сергея Удальцова расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

Как позднее сообщила РИА Новости адвокат Удальцова Виолетта Волкова, активиста после обыска доставили на допрос в СК.
Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России.
Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
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