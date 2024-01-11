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Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2024
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:50
2024-01-11T10:50
2024-01-11T12:07
происшествия
москва
сергей удальцов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Против лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Против Сергея Удальцова расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.Как позднее сообщила РИА Новости адвокат Удальцова Виолетта Волкова, активиста после обыска доставили на допрос в СК.Удальцова неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года его приговорили к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах России. Последний раз Удальцова задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей удальцов
Происшествия, Москва, Сергей Удальцов
Против Удальцова завели дело об оправдании терроризма, сообщил источник
Против лидера "Левого фронта" Удальцова завели дело об оправдании терроризма