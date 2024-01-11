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Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки микроизображений - РИА Новости, 11.01.2024
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13:17 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/uchenye-1920710412.html
Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки микроизображений
Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки микроизображений - РИА Новости, 11.01.2024
Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки микроизображений
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали уникальный и универсальный сервис для обработки изображений микроскопии, который включает обучение... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:17
2024-01-11T13:17
технологии
россия
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали уникальный и универсальный сервис для обработки изображений микроскопии, который включает обучение нейронной сети, сообщает вуз в четверг. "Универсальный Telegram-сервис для распознавания многочисленных однородных объектов различного характера включает в себя обучение нейронной сети пользователем по размеченному участку с загруженного им изображения. Этот сервис может применяться не только в микроскопии и материаловедении, но и в других областях науки и технологий", - говорится в сообщении. В университете отметили, что ученые НГУ представили разработанный ими сервис распознавания многочисленных однородных объектов различного характера в статье "Облачный сервис DLgram для глубокого анализа микроскопических изображений", которая вышла в престижном журнале Microscopy Research and Technique. Работа была поддержана грантом РНФ. "Первую версию этого сервиса мы представили еще в 2021 году. Затем благодаря поддержке гранта РНФ усовершенствовали его: расширили функционал, ввели новые возможности анализа распознанных объектов. Сейчас наш Telegram-сервис довольно известен среди микроскопистов и насчитывает более 300 пользователей из России и из-за рубежа", - рассказал завлабораторией глубокого машинного обучения в физических методах Института интеллектуальной робототехники НГУ Андрей Матвеев. Он пояснил, что для работы с сервисом не требуется специальных навыков. Нейросеть освобождает человека от выполнения рутинных процессов, связанных с подсчетом и характеризацией частиц или объектов на изображении, - определением их количества и концентрации, а также максимальных, минимальных и средних размеров. "Сервис функционирует в облачном режиме, то есть используемая нейронная сеть Cascade Mask-RCNN работает не на компьютере пользователя, а на графическом сервере Института интеллектуальной робототехники НГУ", - отметил ученый. Новый сервис работает с различными фотоизображениями - снимками с микроскопов, фотокамер и мобильных телефонов, а нейросеть распознает не только частицы веществ, но и макрообъекты. "Мы активно развиваем создание подобных цифровых помощников не только в области микроскопии. Сотрудники и студенты института работают над созданием систем автоматического распознавания различных объектов в промышленности, а также для городской среды в рамках федерального проекта по развитию Центров искусственного интеллекта", - сообщил директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.
https://ria.ru/20240111/biokompyuter-1920579216.html
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технологии, россия, новосибирский государственный университет
Технологии, Россия, Новосибирский государственный университет
Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки микроизображений

Сибирские ученые создали уникальный сервис для обработки изображений микроскопии

© Фото : НГУ/TelegramНовосибирский государственный университет
Новосибирский государственный университет - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : НГУ/Telegram
Новосибирский государственный университет. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали уникальный и универсальный сервис для обработки изображений микроскопии, который включает обучение нейронной сети, сообщает вуз в четверг.
«
"Универсальный Telegram-сервис для распознавания многочисленных однородных объектов различного характера включает в себя обучение нейронной сети пользователем по размеченному участку с загруженного им изображения. Этот сервис может применяться не только в микроскопии и материаловедении, но и в других областях науки и технологий", - говорится в сообщении.
В университете отметили, что ученые НГУ представили разработанный ими сервис распознавания многочисленных однородных объектов различного характера в статье "Облачный сервис DLgram для глубокого анализа микроскопических изображений", которая вышла в престижном журнале Microscopy Research and Technique. Работа была поддержана грантом РНФ.
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"Первую версию этого сервиса мы представили еще в 2021 году. Затем благодаря поддержке гранта РНФ усовершенствовали его: расширили функционал, ввели новые возможности анализа распознанных объектов. Сейчас наш Telegram-сервис довольно известен среди микроскопистов и насчитывает более 300 пользователей из России и из-за рубежа", - рассказал завлабораторией глубокого машинного обучения в физических методах Института интеллектуальной робототехники НГУ Андрей Матвеев.
Он пояснил, что для работы с сервисом не требуется специальных навыков. Нейросеть освобождает человека от выполнения рутинных процессов, связанных с подсчетом и характеризацией частиц или объектов на изображении, - определением их количества и концентрации, а также максимальных, минимальных и средних размеров.
"Сервис функционирует в облачном режиме, то есть используемая нейронная сеть Cascade Mask-RCNN работает не на компьютере пользователя, а на графическом сервере Института интеллектуальной робототехники НГУ", - отметил ученый.
Новый сервис работает с различными фотоизображениями - снимками с микроскопов, фотокамер и мобильных телефонов, а нейросеть распознает не только частицы веществ, но и макрообъекты.
"Мы активно развиваем создание подобных цифровых помощников не только в области микроскопии. Сотрудники и студенты института работают над созданием систем автоматического распознавания различных объектов в промышленности, а также для городской среды в рамках федерального проекта по развитию Центров искусственного интеллекта", - сообщил директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.
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