https://ria.ru/20240111/uchastkovyy-1920758117.html

В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад

В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад - РИА Новости, 11.01.2024

В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад

Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:06

2024-01-11T16:06

2024-01-11T16:09

пермская область

пермский край

россия

происшествия

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ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила полицейскому письмо с благодарностью, сообщает краевая полиция."На имя начальника ОМВД России по Чайковскому городскому округу поступило благодарственное письмо от 52-летней местной жительницы в адрес участкового уполномоченного старшего лейтенанта полиции Данила Снопкова. Женщина поблагодарила полицейского за доброту и неравнодушие", – говорится в сообщении. Уточняется, что жительницу Пермского края, передвигающуюся на коляске, непогода застала врасплох вечером в двух километрах от дома. Из-за сильного снегопада маршрут оказался практически непреодолим, но неожиданно к ней на патрульном автомобиле подъехал полицейский, пересадил в машину, загрузив в багажник кресло, и отвез домой.

https://ria.ru/20231203/invalidy-1913423095.html

пермская область

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пермская область, пермский край, россия, происшествия