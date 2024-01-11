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В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад - РИА Новости, 11.01.2024
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16:06 11.01.2024 (обновлено: 16:09 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/uchastkovyy-1920758117.html
В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад
В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад - РИА Новости, 11.01.2024
В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад
Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:06
2024-01-11T16:09
пермская область
пермский край
россия
происшествия
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ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила полицейскому письмо с благодарностью, сообщает краевая полиция."На имя начальника ОМВД России по Чайковскому городскому округу поступило благодарственное письмо от 52-летней местной жительницы в адрес участкового уполномоченного старшего лейтенанта полиции Данила Снопкова. Женщина поблагодарила полицейского за доброту и неравнодушие", – говорится в сообщении. Уточняется, что жительницу Пермского края, передвигающуюся на коляске, непогода застала врасплох вечером в двух километрах от дома. Из-за сильного снегопада маршрут оказался практически непреодолим, но неожиданно к ней на патрульном автомобиле подъехал полицейский, пересадил в машину, загрузив в багажник кресло, и отвез домой.
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пермская область, пермский край, россия, происшествия
Пермская область, Пермский край, Россия, Происшествия
В Пермском крае участковый помог женщине на коляске проехать в снегопад

В Пермском крае участковый отвез женщину на коляске домой в снегопад

© Фото : Полиция Прикамья/TelegramУчастковый уполномоченный Данил Снопков
Участковый уполномоченный Данил Снопков - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Полиция Прикамья/Telegram
Участковый уполномоченный Данил Снопков
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ПЕРМЬ, 11 янв — РИА Новости. Участковый во время сильного снегопада помог передвигающейся на коляске жительнице Пермского края, которая не могла проехать домой, женщина отправила полицейскому письмо с благодарностью, сообщает краевая полиция.
"На имя начальника ОМВД России по Чайковскому городскому округу поступило благодарственное письмо от 52-летней местной жительницы в адрес участкового уполномоченного старшего лейтенанта полиции Данила Снопкова. Женщина поблагодарила полицейского за доброту и неравнодушие", – говорится в сообщении.
Уточняется, что жительницу Пермского края, передвигающуюся на коляске, непогода застала врасплох вечером в двух километрах от дома. Из-за сильного снегопада маршрут оказался практически непреодолим, но неожиданно к ней на патрульном автомобиле подъехал полицейский, пересадил в машину, загрузив в багажник кресло, и отвез домой.
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