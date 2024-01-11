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В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье - РИА Новости, 11.01.2024
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17:14 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ubiystvo-1920775095.html
В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье
В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье - РИА Новости, 11.01.2024
В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье
Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:14
2024-01-11T17:14
происшествия
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Утром 25 декабря прошлого года в квартире в многоэтажном доме по улице Южная в городе Хасавюрте со следами насильственной смерти было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления ранее была задержана 32-летняя жена потерпевшего. "В ходе следствия установлено, что убийство женщина совершила совместно с 20-летним знакомым. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении смерти группой лиц", – говорится в сообщении. Как пишет в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, обвиняемый после преступления покинул дом, надев женскую одежду. На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Хадулаев, видно, как крупная "женщина" в платье спускается по лестнице в подъезде с пакетом в руке, прикрыв при этом лицо.
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html
хасавюрт
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происшествия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье

В Хасавюрте арестовали мужчину, скрывшегося с места убийства в женском платье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Утром 25 декабря прошлого года в квартире в многоэтажном доме по улице Южная в городе Хасавюрте со следами насильственной смерти было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления ранее была задержана 32-летняя жена потерпевшего.
«
"В ходе следствия установлено, что убийство женщина совершила совместно с 20-летним знакомым. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении смерти группой лиц", – говорится в сообщении.
Как пишет в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, обвиняемый после преступления покинул дом, надев женскую одежду.
На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Хадулаев, видно, как крупная "женщина" в платье спускается по лестнице в подъезде с пакетом в руке, прикрыв при этом лицо.
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ПроисшествияХасавюртСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
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