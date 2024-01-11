В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье
В Хасавюрте арестовали мужчину, скрывшегося с места убийства в женском платье
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Утром 25 декабря прошлого года в квартире в многоэтажном доме по улице Южная в городе Хасавюрте со следами насильственной смерти было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления ранее была задержана 32-летняя жена потерпевшего.
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"В ходе следствия установлено, что убийство женщина совершила совместно с 20-летним знакомым. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении смерти группой лиц", – говорится в сообщении.
Как пишет в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, обвиняемый после преступления покинул дом, надев женскую одежду.
На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Хадулаев, видно, как крупная "женщина" в платье спускается по лестнице в подъезде с пакетом в руке, прикрыв при этом лицо.