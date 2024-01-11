https://ria.ru/20240111/ubiystvo-1920775095.html

В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье

В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье - РИА Новости, 11.01.2024

В Дагестане обвиняемый скрылся с места убийства, надев женское платье

Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:14

2024-01-11T17:14

2024-01-11T17:14

происшествия

хасавюрт

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Обвиняемыми по делу об убийстве жителя дагестанского Хасавюрта проходят его супруга и ее 20-летний знакомый, молодой человек заключен под стражу, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Утром 25 декабря прошлого года в квартире в многоэтажном доме по улице Южная в городе Хасавюрте со следами насильственной смерти было обнаружено тело 37-летнего местного жителя. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления ранее была задержана 32-летняя жена потерпевшего. "В ходе следствия установлено, что убийство женщина совершила совместно с 20-летним знакомым. Мужчина задержан, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в умышленном причинении смерти группой лиц", – говорится в сообщении. Как пишет в своем Telegram-канале председатель координационного совета НКО Дагестана, зампредседателя общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев, обвиняемый после преступления покинул дом, надев женскую одежду. На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал Хадулаев, видно, как крупная "женщина" в платье спускается по лестнице в подъезде с пакетом в руке, прикрыв при этом лицо.

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

хасавюрт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан