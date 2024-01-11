https://ria.ru/20240111/tyulpany-1920651793.html

Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов

Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов - РИА Новости, 11.01.2024

Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов

Россия не останется без голландских тюльпанов - поставки цветов из Европы не упали, а сохраняются на уровне 2022 года, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:34

2024-01-11T07:34

2024-01-11T07:34

россия

европа

нидерланды

виктория абрамченко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888665734_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_f8bb063a2c298bd687618f8070db33b7.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не останется без голландских тюльпанов - поставки цветов из Европы не упали, а сохраняются на уровне 2022 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали – они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты", - сказала она. Абрамченко добавила, что растет и отечественное производство. "С 2016 года мы увеличили объем производства срезанных цветов и бутонов практически в два раза", - сказала вице-премьер. В марте 2023 года Федеральная таможенная служба России отчитывалась, что объемы поставок срезанных цветов в Россию в преддверии 8 марта выросли почти вдвое. При этом в основном в Россию привозят розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, основные поставщики - Нидерланды, Эквадор и Кения.

https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html

россия

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, нидерланды, виктория абрамченко, общество