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Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов - РИА Новости, 11.01.2024
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07:34 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tyulpany-1920651793.html
Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов
Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов
Россия не останется без голландских тюльпанов - поставки цветов из Европы не упали, а сохраняются на уровне 2022 года, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:34
2024-01-11T07:34
россия
европа
нидерланды
виктория абрамченко
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не останется без голландских тюльпанов - поставки цветов из Европы не упали, а сохраняются на уровне 2022 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали – они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты", - сказала она. Абрамченко добавила, что растет и отечественное производство. "С 2016 года мы увеличили объем производства срезанных цветов и бутонов практически в два раза", - сказала вице-премьер. В марте 2023 года Федеральная таможенная служба России отчитывалась, что объемы поставок срезанных цветов в Россию в преддверии 8 марта выросли почти вдвое. При этом в основном в Россию привозят розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, основные поставщики - Нидерланды, Эквадор и Кения.
https://ria.ru/20240111/myaso-1920650546.html
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россия, европа, нидерланды, виктория абрамченко, общество
Россия, Европа, Нидерланды, Виктория Абрамченко, Общество
Абрамченко рассказала о поставках голландских тюльпанов

Абрамченко: Россия не останется без голландских тюльпанов к 8 Марта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЦветник тюльпанов
Цветник тюльпанов - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Цветник тюльпанов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия не останется без голландских тюльпанов - поставки цветов из Европы не упали, а сохраняются на уровне 2022 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Я знаю, что всегда беспокоит грядущая весна, 8 марта, будут ли у нас цветы, голландские тюльпаны. Так вот, поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали – они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты", - сказала она.
Абрамченко добавила, что растет и отечественное производство. "С 2016 года мы увеличили объем производства срезанных цветов и бутонов практически в два раза", - сказала вице-премьер.
В марте 2023 года Федеральная таможенная служба России отчитывалась, что объемы поставок срезанных цветов в Россию в преддверии 8 марта выросли почти вдвое. При этом в основном в Россию привозят розы, хризантемы, гвоздики и тюльпаны, основные поставщики - Нидерланды, Эквадор и Кения.
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РоссияЕвропаНидерландыВиктория АбрамченкоОбщество
 
 
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