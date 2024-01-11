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Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике - РИА Новости, 11.01.2024
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15:55 11.01.2024 (обновлено: 16:05 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tyuleni-1920754110.html
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике - РИА Новости, 11.01.2024
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике
Эксперты правительственного Агентства Великобритании по охране растений и здоровья животных (APHA) в четверг впервые подтвердили заражение морских слонов и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:55
2024-01-11T16:05
южная америка
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Эксперты правительственного Агентства Великобритании по охране растений и здоровья животных (APHA) в четверг впервые подтвердили заражение морских слонов и котиков высокопатогенным птичьим гриппом типа H5N1 на британской заморской территории Южная Георгия в Субантарктике, сообщает правительство. "Сегодня (в четверг, 11 января) впервые подтверждено наличие высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) у млекопитающих в Субантарктическом регионе. Болезнь была обнаружена у морских слонов и котиков на острове Южная Георгия экспертами ведущего в мире Агентства Великобритании по охране растений здоровья животных (APHA)", – сказано в релизе, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что впервые наличие вируса на острове заподозрили еще в октябре 2023 года после смерти птиц вида антарктический поморник. Анализ зараженных птиц секвенированием показал, что грипп был занесен в результате миграционных потоков птиц из Южной Америки. Помимо упомянутых животных, вирус был обнаружен у доминиканских чаек и антарктических крачек. "Также были взяты пробы из колоний альбатросов и гигантских буревестников на острове Берд, но результаты оказались отрицательными. На сегодняшний день не поступало сообщений о смертности выше среднего уровня ни у одного вида пингвинов", – говорится в тексте. Ранее газета Guardian писала, что сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за высокозаразного птичьего гриппа. Сообщалось также, что вирус птичьего гриппа привел к смерти 20 тысяч морских львов в Чили и Перу. Новая вспышка высокозаразного штамма H5N1, начавшаяся в 2021 году, согласно оценкам, убила миллионы диких птиц. Вирус из этой же группы ранее заметно сказался на популяции птиц в Европе, ЮАР и Америке.
https://ria.ru/20230619/tyuleni-1879195855.html
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южная америка
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южная америка, антарктида, чили
Южная Америка, Антарктида, Чили
Птичий грипп впервые обнаружили у тюленей в Субантарктике

Эксперты впервые подтвердили заражение птичьим гриппом тюленей в Субантарктике

© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанкТюлень
Тюлень - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Эксперты правительственного Агентства Великобритании по охране растений и здоровья животных (APHA) в четверг впервые подтвердили заражение морских слонов и котиков высокопатогенным птичьим гриппом типа H5N1 на британской заморской территории Южная Георгия в Субантарктике, сообщает правительство.
«
"Сегодня (в четверг, 11 января) впервые подтверждено наличие высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) у млекопитающих в Субантарктическом регионе. Болезнь была обнаружена у морских слонов и котиков на острове Южная Георгия экспертами ведущего в мире Агентства Великобритании по охране растений здоровья животных (APHA)", – сказано в релизе, опубликованном на сайте правительства.
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Отмечается, что впервые наличие вируса на острове заподозрили еще в октябре 2023 года после смерти птиц вида антарктический поморник. Анализ зараженных птиц секвенированием показал, что грипп был занесен в результате миграционных потоков птиц из Южной Америки. Помимо упомянутых животных, вирус был обнаружен у доминиканских чаек и антарктических крачек.
"Также были взяты пробы из колоний альбатросов и гигантских буревестников на острове Берд, но результаты оказались отрицательными. На сегодняшний день не поступало сообщений о смертности выше среднего уровня ни у одного вида пингвинов", – говорится в тексте.
Ранее газета Guardian писала, что сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за высокозаразного птичьего гриппа. Сообщалось также, что вирус птичьего гриппа привел к смерти 20 тысяч морских львов в Чили и Перу. Новая вспышка высокозаразного штамма H5N1, начавшаяся в 2021 году, согласно оценкам, убила миллионы диких птиц. Вирус из этой же группы ранее заметно сказался на популяции птиц в Европе, ЮАР и Америке.
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