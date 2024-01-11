https://ria.ru/20240111/tver-1920807026.html

Руденя проинспектировал завершение строительства соцбъектов в Твери

Руденя проинспектировал завершение строительства соцбъектов в Твери - РИА Новости, 11.01.2024

Руденя проинспектировал завершение строительства соцбъектов в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг проинспектировал завершение строительства социально значимых объектов Твери: двух школ на 1224 места каждая и РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:51

2024-01-11T19:51

2024-01-11T20:03

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

соцобъекты

строительство

школы

медучреждения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920807491_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_f35efaad435d003ef0c494d998aff1a7.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг проинспектировал завершение строительства социально значимых объектов Твери: двух школ на 1224 места каждая и детской поликлиники, сообщает пресс-служба регионального правительства. Объекты возводятся по национальным проектам "Образование" и "Демография", инициированным президентом России Владимиром Путиным. Практически завершено строительство новой детской поликлиники по улице 2-я Грибоедова в Заволжском районе областной столицы. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы на инженерных сетях. Ведется монтаж медицинского оборудования, в том числе в стоматологическом кабинете, который будет действовать при поликлинике. Губернатор поручил профильным областным ведомствам обеспечить постоянный контроль процесса подготовки к вводу объекта. Аналогичные детские поликлиники, рассчитанные на 200 посещений в смену, в конце 2023 года введены в городе Кимры. Кроме того, в Старице начала работу новая поликлиника Старицкой ЦРБ, включающая детское и взрослое отделения. Кроме того, на финишную прямую вышло строительство школы на улице Цветочная. По поручению губернатора в 2023 году были значительно увеличены темпы работ на объекте. Сейчас идет сборка и установка мебели, оборудования в классах, медицинском блоке, столовой и других помещениях. При наступлении теплой погоды будет завершено благоустройство территории. Губернатору доложили о создании необходимой дорожной инфраструктуры возле школы: парковок, разворотных площадок и других объектов. Руденя подчеркнул, что безопасности детей должно быть уделено самое пристальное внимание. Готовится к открытию новая школа в микрорайоне "Южный". Уже получено разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию. Обе школы построены и оснащены по самым современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса. В частности, здесь созданы условия для занятий спортом, обустроены просторные бассейны. "Школы уже готовы к открытию, работают бассейны, проверена инженерная инфраструктура, собрано практически все оборудование, парты в классах. Хочу отметить хороший опыт по обустройству в регионе типовых школ. При этом учреждения индивидуальны в оформлении классов, библиотек и других помещений", – сказал Руденя, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что в высокой степени готовности находится также новая детская поликлиника в Заволжье, где активно развивается жилой микрорайон. "Исходя из опыта создания таких объектов проработаем возможность строительства аналогичных учреждений в наших крупных муниципальных образованиях. Главное для нас – это демография. Надеюсь, что родители, увидев, какие у нас есть современные школы и поликлиники, будут принимать решения по увеличению семьи", - подчеркнул губернатор. В Тверской области с 2019 года благодаря реализации национальных проектов построено 27 новых учреждений здравоохранения, образования и спорта. Введено 14 детских садов, три школы, четыре поликлиники, спортивный центр по стрелковым видам спорта, гребная база на реке Тверце, многофункциональный спортзал в Сонково и три физкультурно-оздоровительных комплекса. На разных стадиях строительства находится еще свыше 20 объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, социальной защиты и культуры.

https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

https://ria.ru/20231221/rudenya-1917338833.html

https://ria.ru/20231226/dostizheniya_goda-1918253770.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, игорь руденя, тверская область, соцобъекты, строительство, школы, медучреждения, нацпроекты