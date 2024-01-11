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ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина - РИА Новости, 11.01.2024
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина
ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:47
2024-01-11T11:47
2024-01-11T11:47
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 17 человек… Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - говорится в постановлении ЦИК. О регистрации доверенных лиц Бабурина докладывал член ЦИК Константин Мазуревский. В списке доверенных лиц присутствует Константин Бабурин - сын Сергея Бабурина. В декабре Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, сергей бабурин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента Бабурина