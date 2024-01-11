https://ria.ru/20240111/tsik-1920689965.html

ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина

ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина - РИА Новости, 11.01.2024

ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина

ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:47

2024-01-11T11:47

2024-01-11T11:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей бабурин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 17 человек… Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - говорится в постановлении ЦИК. О регистрации доверенных лиц Бабурина докладывал член ЦИК Константин Мазуревский. В списке доверенных лиц присутствует Константин Бабурин - сын Сергея Бабурина. В декабре Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240111/vybory-1920681486.html

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политика, россия, сергей бабурин