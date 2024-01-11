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ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина - РИА Новости, 11.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:47 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tsik-1920689965.html
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина - РИА Новости, 11.01.2024
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина
ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:47
2024-01-11T11:47
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей бабурин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 17 человек… Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - говорится в постановлении ЦИК. О регистрации доверенных лиц Бабурина докладывал член ЦИК Константин Мазуревский. В списке доверенных лиц присутствует Константин Бабурин - сын Сергея Бабурина. В декабре Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России. Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240111/vybory-1920681486.html
https://ria.ru/20240110/putin-1920463549.html
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политика, россия, сергей бабурин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин
ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц Бабурина

ЦИК зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента Бабурина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Бабурин
Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Бабурин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ зарегистрировал 17 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина, среди них сын кандидата.
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Сергея Николаевича Бабурина в количестве 17 человек… Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца", - говорится в постановлении ЦИК.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В избирательной кампании сейчас участвуют 11 человек
11:08
О регистрации доверенных лиц Бабурина докладывал член ЦИК Константин Мазуревский.
В списке доверенных лиц присутствует Константин Бабурин - сын Сергея Бабурина.
В декабре Бабурин подал документы в ЦИК на выдвижение кандидатом в президенты России.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Сотрудница в избирательном штабе кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех российских регионов
Вчера, 10:56
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей Бабурин
 
 
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