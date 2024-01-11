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Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ - РИА Новости, 11.01.2024
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09:07 11.01.2024 (обновлено: 09:47 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tsb-1920658487.html
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ - РИА Новости, 11.01.2024
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ
Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:07
2024-01-11T09:47
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
хабаровск
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АБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться, заявил президент РФ Владимир Путин."Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде - она все -таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят - по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДФО.Значительные действия Центрального банка и правительства РФ направлены на то, чтобы подавлять инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с предпринимателями в Хабаровске, выразив уверенность, что российские власти смогут выйти на целевые показатели."Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем", - заявил Путин во время общения с представителями бизнеса.
https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, хабаровск
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Хабаровск
Путин рассказал, когда начнет снижаться ключевая ставка ЦБ

Путин: высокая ключевая ставка ЦБ носит временный характер

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота отделения банка
Работа отделения банка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Высокая ключевая ставка Центробанка носит временный характер, по мере решения вопросов инфляции позиция будет меняться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем её виде - она все -таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят - по мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДФО.
Значительные действия Центрального банка и правительства РФ направлены на то, чтобы подавлять инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с предпринимателями в Хабаровске, выразив уверенность, что российские власти смогут выйти на целевые показатели.
"Вы сказали, что, вот, из-за инфляции лучше, похоже, не будет. Лучше будет. Потому что все действия Центрального банка и правительства, ну, не все, но значительная их часть, Центрального банка точно, направлены на то, чтобы подавлять инфляцию. И я думаю, что мы на целевые показатели выйдем", - заявил Путин во время общения с представителями бизнеса.
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинХабаровск
 
 
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