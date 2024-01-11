https://ria.ru/20240111/tramp-1920825129.html

СМИ: адвокатов Трампа заинтересовала связь Белого дома с делом против него

СМИ: адвокатов Трампа заинтересовала связь Белого дома с делом против него - РИА Новости, 11.01.2024

СМИ: адвокатов Трампа заинтересовала связь Белого дома с делом против него

Адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа заинтересовали контакты обвиняющих его во вмешательстве в выборы с законодателями и Белым домом, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:25

2024-01-11T22:25

2024-01-11T22:26

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа заинтересовали контакты обвиняющих его во вмешательстве в выборы с законодателями и Белым домом, сообщает газета New York Times. "Адвокаты Трампа ищут больше информации о беседах прокуроров Атланты и Белого дома, а также комитета палаты представителей, расследовавшего атаку на Капитолий 6 января 2021 года", - говорится в сообщении. Трамп считает, что дело против него в Джорджии связано с двумя этими инстанциями, говорится в сообщении. В сообщении также говорится, что прокурор штата Фани Уиллис стремилась использовать доказательства, собранные законодателями, а в 2022 году начала контактировать с Белым домом, чтобы собрать факты о поведении чиновников администрации Трампа, пытаясь добиться от них показаний перед присяжными. Как отмечает издание, записи о телефонных разговорах спецпрокурора Нормана Уэйда указывают на его контакты с Белым домом в ноябре 2022 года еще до того, как присяжные согласились предъявить обвинения Трампу. Как сообщалось, ранее экс-помощник Белого дома Майкл Роман, который является одним из обвиняемых в деле о вмешательстве Трампа в выборы в штате Джорджия, попросил суд снять с него обвинения и отстранить окружного прокурора Фани Уиллис из-за наличия у нее романтических связей со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим дело. По данным защиты Романа, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии, Флориде и Карибским островам, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений. Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Трамп считает дело против него "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена, который "не может победить честно".

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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в мире, джорджия, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден