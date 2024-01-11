https://ria.ru/20240111/tramp-1920785160.html
В США расследуют инцидент с угрозой о бомбе в доме судьи по делу Трампа
В США расследуют инцидент с угрозой о бомбе в доме судьи по делу Трампа - РИА Новости, 11.01.2024
В США расследуют инцидент с угрозой о бомбе в доме судьи по делу Трампа
Полиция округа в Нью-Йорке после сообщений СМИ об угрозе о заложенной бомбе в доме у судьи Артура Энгорона, рассматривающего гражданский иск против... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:52
2024-01-11T17:52
2024-01-11T17:57
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Полиция округа в Нью-Йорке после сообщений СМИ об угрозе о заложенной бомбе в доме у судьи Артура Энгорона, рассматривающего гражданский иск против экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что расследует инцидент "сваттинга" - ложного сообщения о серьезном инциденте по месту проживания "жертвы". Ранее в четверг Энгорон отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в праве на заключительное слово в рамках слушания по гражданскому делу о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего американского лидера. Заседание намечено на утро четверга. Газета New York Times со ссылкой на полицию округа Нассау, входящего в состав Нью-Йорка, пишет о полицейском расследовании в доме Энгорона. Источники СМИ подтвердили - инцидент касался угрозы о заложенной бомбе, а на месте "ЧП" работала саперная группа. При этом неясно, приведет ли инцидент к задержке разбирательства, добавляет газета. Полиция округа Нассау, комментируя РИА Новости сообщения СМИ, заявила, что правоохранители расследуют "инцидент сваттинга", не приведя каких-либо деталей. Мошенники в данных случаях используют тактику "сваттинга" (от английского SWAT - спецназ). Аферисты вводят в заблуждение полицию, сообщая о каком-либо серьезном инциденте. Зачастую на вызов приезжают усиленные наряды правоохранителей. Мошенники же надеются, что их "жертва" может пострадать в суматохе. Судьи по делам Трампа не в первые получают различные угрозы. К примеру, в понедельник, как сообщали американские СМИ, Таня Чуткан, председательствующая по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия, стала жертвой телефонных хулиганов, ложно вызвавших к ней домой полицию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, нассау, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нассау, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
В США расследуют инцидент с угрозой о бомбе в доме судьи по делу Трампа
В Нью-Йорке расследуют инцидент с угрозой о бомбе в доме судьи по делу Трампа
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Полиция округа
в Нью-Йорке после сообщений СМИ об угрозе о заложенной бомбе в доме у судьи Артура Энгорона, рассматривающего гражданский иск против экс-президента США Дональда Трампа, заявила РИА Новости, что расследует инцидент "сваттинга" - ложного сообщения о серьезном инциденте по месту проживания "жертвы".
Ранее в четверг Энгорон отказал бывшему президенту США
Дональду Трампу в праве на заключительное слово в рамках слушания по гражданскому делу о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего американского лидера. Заседание намечено на утро четверга.
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Газета New York Times со ссылкой на полицию округа Нассау
, входящего в состав Нью-Йорка
, пишет о полицейском расследовании в доме Энгорона. Источники СМИ подтвердили - инцидент касался угрозы о заложенной бомбе, а на месте "ЧП" работала саперная группа. При этом неясно, приведет ли инцидент к задержке разбирательства, добавляет газета.
Полиция округа Нассау, комментируя РИА Новости сообщения СМИ, заявила, что правоохранители расследуют "инцидент сваттинга", не приведя каких-либо деталей.
Мошенники в данных случаях используют тактику "сваттинга" (от английского SWAT - спецназ). Аферисты вводят в заблуждение полицию, сообщая о каком-либо серьезном инциденте. Зачастую на вызов приезжают усиленные наряды правоохранителей. Мошенники же надеются, что их "жертва" может пострадать в суматохе.
Судьи по делам Трампа не в первые получают различные угрозы. К примеру, в понедельник, как сообщали американские СМИ, Таня Чуткан, председательствующая по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о штурме Капитолия, стала жертвой телефонных хулиганов, ложно вызвавших к ней домой полицию.
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