https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html

"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление

"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 11.01.2024

"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп "вызвал эрекцию", сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:18

2024-01-11T15:18

2024-01-11T16:04

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп "вызвал эрекцию", сообщил телеканал Fox News."Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но, если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, которые имели или никогда не имели места быть, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию", — заявила она во время выступления в юридическом комитете палаты представителей.Политик имела в виду спровоцированный экс-главой государства "бунт" (insurrection), но оговорилась, и прозвучало "эрекция" (erection).Быстро осознав оплошность, Джаяпал начала смеяться и пошутила, что об эрекции они тоже поговорят.Конкретно эта оговорка на самом деле не является большой редкостью. Так, в январе 2021 года лидер большинства в Сенате Чак Шумер (округ Колумбия) заявил, что Трамп подстрекал своих сторонников к "эрекции" против США.На заседании юридического комитета палаты представителей рассматривалась резолюция, которая в случае ее принятия приведет к голосованию о том, обвинять ли сына президента США Джо Байдена Хантера в неуважении к конгрессу за игнорирование повестки в законодательный орган.

https://ria.ru/20240110/biden-1920592076.html

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в мире, сша, колумбия, чак шумер, конгресс сша