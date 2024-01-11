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"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 11.01.2024
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15:18 11.01.2024 (обновлено: 16:04 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tramp-1920744243.html
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление - РИА Новости, 11.01.2024
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление
Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп "вызвал эрекцию", сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:18
2024-01-11T16:04
в мире
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп "вызвал эрекцию", сообщил телеканал Fox News."Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но, если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, которые имели или никогда не имели места быть, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию", — заявила она во время выступления в юридическом комитете палаты представителей.Политик имела в виду спровоцированный экс-главой государства "бунт" (insurrection), но оговорилась, и прозвучало "эрекция" (erection).Быстро осознав оплошность, Джаяпал начала смеяться и пошутила, что об эрекции они тоже поговорят.Конкретно эта оговорка на самом деле не является большой редкостью. Так, в январе 2021 года лидер большинства в Сенате Чак Шумер (округ Колумбия) заявил, что Трамп подстрекал своих сторонников к "эрекции" против США.На заседании юридического комитета палаты представителей рассматривалась резолюция, которая в случае ее принятия приведет к голосованию о том, обвинять ли сына президента США Джо Байдена Хантера в неуважении к конгрессу за игнорирование повестки в законодательный орган.
https://ria.ru/20240110/biden-1920592076.html
https://ria.ru/20230106/tramp-1843216868.html
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в мире, сша, колумбия, чак шумер, конгресс сша
В мире, США, Колумбия, Чак Шумер, Конгресс США
"Трамп вызвал эрекцию". В конгрессе США сделали неожиданное заявление

Член палаты представителей США Джаяпал заявила, что Трамп вызвал эрекцию

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп "вызвал эрекцию", сообщил телеканал Fox News.
«
"Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но, если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, которые имели или никогда не имели места быть, давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию", — заявила она во время выступления в юридическом комитете палаты представителей.
Политик имела в виду спровоцированный экс-главой государства "бунт" (insurrection), но оговорилась, и прозвучало "эрекция" (erection).
Быстро осознав оплошность, Джаяпал начала смеяться и пошутила, что об эрекции они тоже поговорят.
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Конкретно эта оговорка на самом деле не является большой редкостью. Так, в январе 2021 года лидер большинства в Сенате Чак Шумер (округ Колумбия) заявил, что Трамп подстрекал своих сторонников к "эрекции" против США.
На заседании юридического комитета палаты представителей рассматривалась резолюция, которая в случае ее принятия приведет к голосованию о том, обвинять ли сына президента США Джо Байдена Хантера в неуважении к конгрессу за игнорирование повестки в законодательный орган.
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