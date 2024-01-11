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Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США - РИА Новости, 11.01.2024
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06:11 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tramp-1920647340.html
Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США
Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США - РИА Новости, 11.01.2024
Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США
Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае своей победы на... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:11
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в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства. "У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны", - заявил Трамп. Экс-президент отметил, что в настоящее время в США находятся миллионы незаконных мигрантов, что является "не жизнеспособным". "Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов?... мы вернем каждого туда, откуда он прибыл", - подчеркнул Трамп. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в январе заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли свыше 7 миллионов человек. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп
Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Трамп обещает устроить крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства.
«
"У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны", - заявил Трамп.
Экс-президент отметил, что в настоящее время в США находятся миллионы незаконных мигрантов, что является "не жизнеспособным".
"Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов?... мы вернем каждого туда, откуда он прибыл", - подчеркнул Трамп.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в январе заявил, что за время работы Джо Байдена на посту президента американскую границу незаконно пересекли свыше 7 миллионов человек.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе сообщал, что число незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд.
Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
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