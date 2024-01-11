Рейтинг@Mail.ru
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
08:39 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/topory-1920656233.html
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО
Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:39
2024-01-11T08:39
надежные люди
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
УЛАН-УДЭ, 11 янв - РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО, сообщается в Telegram-канале университета. "Студенты ВСГУТУ изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО. Десять изделий опытной партии "Кяхта" создали в студенческом конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) при машиностроительном факультете Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что изготовленные топоры отличаются небольшим весом - менее 600 граммов, это делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях. Изготовители разработали технологию изготовления топоров, которая позволила значительно снизить себестоимость и упростить процесс производства. Шаблон вырезался на лазерном станке из паронита, а лезвия топориков - из листов старых автомобильных рессор, которые предоставило СТО "АРС", партнер университета для организации студенческих практик. По данным Telegram-канала вуза, орудия на передовую студенты планируют передать до конца января.
https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия

Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 11 янв - РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО, сообщается в Telegram-канале университета.
«
"Студенты ВСГУТУ изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО. Десять изделий опытной партии "Кяхта" создали в студенческом конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) при машиностроительном факультете Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изготовленные топоры отличаются небольшим весом - менее 600 граммов, это делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях. Изготовители разработали технологию изготовления топоров, которая позволила значительно снизить себестоимость и упростить процесс производства. Шаблон вырезался на лазерном станке из паронита, а лезвия топориков - из листов старых автомобильных рессор, которые предоставило СТО "АРС", партнер университета для организации студенческих практик.
По данным Telegram-канала вуза, орудия на передовую студенты планируют передать до конца января.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Из Республики Алтай отправили в зону СВО девять автомобилей
31 декабря 2023, 07:29
 
Надежные людиРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала