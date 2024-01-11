https://ria.ru/20240111/topory-1920656233.html
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Студенты из Бурятии изготовили походные топоры для нужд СВО
Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:39
2024-01-11T08:39
2024-01-11T08:39
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УЛАН-УДЭ, 11 янв - РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО, сообщается в Telegram-канале университета. "Студенты ВСГУТУ изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО. Десять изделий опытной партии "Кяхта" создали в студенческом конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) при машиностроительном факультете Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что изготовленные топоры отличаются небольшим весом - менее 600 граммов, это делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях. Изготовители разработали технологию изготовления топоров, которая позволила значительно снизить себестоимость и упростить процесс производства. Шаблон вырезался на лазерном станке из паронита, а лезвия топориков - из листов старых автомобильных рессор, которые предоставило СТО "АРС", партнер университета для организации студенческих практик. По данным Telegram-канала вуза, орудия на передовую студенты планируют передать до конца января.
https://ria.ru/20231231/avtomobili-1919214439.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
УЛАН-УДЭ, 11 янв - РИА Новости. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Бурятии изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО, сообщается в Telegram-канале университета.
«
"Студенты ВСГУТУ изготовили облегченные походные топоры для нужд СВО. Десять изделий опытной партии "Кяхта" создали в студенческом конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) при машиностроительном факультете Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изготовленные топоры отличаются небольшим весом - менее 600 граммов, это делает их удобными и легкими в использовании в походных условиях. Изготовители разработали технологию изготовления топоров, которая позволила значительно снизить себестоимость и упростить процесс производства. Шаблон вырезался на лазерном станке из паронита, а лезвия топориков - из листов старых автомобильных рессор, которые предоставило СТО "АРС", партнер университета для организации студенческих практик.
По данным Telegram-канала вуза, орудия на передовую студенты планируют передать до конца января.
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