https://ria.ru/20240111/teveno-1920813884.html

Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено

Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено - РИА Новости, 11.01.2024

Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено

Официальным представителем кабмина Франции вместо Оливье Верана назначена Приска Тевено, занимавшая пост госсекретаря по вопросам молодежи в министерстве... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:41

2024-01-11T20:41

2024-01-11T20:56

в мире

франция

брюно ле мэр

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Официальным представителем кабмина Франции вместо Оливье Верана назначена Приска Тевено, занимавшая пост госсекретаря по вопросам молодежи в министерстве образования при Габриэле Аттале, сообщил телеканал BFMTV. 38-летнюю Тевено называют правой рукой Атталя во время его недолгой работы во главе министерства образования. Ранее она, не получив мандата на парламентских выборах в 2017 году, являлась пресс-секретарём президентской партии "Вперед, республика" (ныне "Возрождение"). В 2022 она была избрана депутатом от департамента О-де-Сен. До начала политической карьеры Тевено была консультантом в сфере телекоммуникаций. В ходе перестановок во французском парламенте, как и ожидалось, глава минфина Брюно Ле Мэр, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сохранили свои посты. В четверг должен быть объявлен новый состав французского кабмина. Как указывает телеканал, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации на следующей неделе, чтобы разъяснить назначение 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра после отставки Элизабет Борн в понедельник. Как ранее сообщало издание Parisien, число министров и госсекретарей в правительстве Атталя может сократиться примерно на 15 по сравнению с предыдущим кабинетом, в котором их было 39.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html

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в мире, франция, брюно ле мэр, себастьян лекорню