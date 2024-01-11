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Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено - РИА Новости, 11.01.2024
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20:41 11.01.2024 (обновлено: 20:56 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/teveno-1920813884.html
Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено
Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено - РИА Новости, 11.01.2024
Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено
Официальным представителем кабмина Франции вместо Оливье Верана назначена Приска Тевено, занимавшая пост госсекретаря по вопросам молодежи в министерстве... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:41
2024-01-11T20:56
в мире
франция
брюно ле мэр
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Официальным представителем кабмина Франции вместо Оливье Верана назначена Приска Тевено, занимавшая пост госсекретаря по вопросам молодежи в министерстве образования при Габриэле Аттале, сообщил телеканал BFMTV. 38-летнюю Тевено называют правой рукой Атталя во время его недолгой работы во главе министерства образования. Ранее она, не получив мандата на парламентских выборах в 2017 году, являлась пресс-секретарём президентской партии "Вперед, республика" (ныне "Возрождение"). В 2022 она была избрана депутатом от департамента О-де-Сен. До начала политической карьеры Тевено была консультантом в сфере телекоммуникаций. В ходе перестановок во французском парламенте, как и ожидалось, глава минфина Брюно Ле Мэр, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сохранили свои посты. В четверг должен быть объявлен новый состав французского кабмина. Как указывает телеканал, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации на следующей неделе, чтобы разъяснить назначение 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра после отставки Элизабет Борн в понедельник. Как ранее сообщало издание Parisien, число министров и госсекретарей в правительстве Атталя может сократиться примерно на 15 по сравнению с предыдущим кабинетом, в котором их было 39.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240109/frantsiya-1920244328.html
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в мире, франция, брюно ле мэр, себастьян лекорню
В мире, Франция, Брюно Ле Мэр, Себастьян Лекорню
Официальным представителем правительства Франции назначили Тевено

BFMTV: официальным представителем правительства Франции стала Приска Тевено

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПриска Тевено
Приска Тевено - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Приска Тевено. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Официальным представителем кабмина Франции вместо Оливье Верана назначена Приска Тевено, занимавшая пост госсекретаря по вопросам молодежи в министерстве образования при Габриэле Аттале, сообщил телеканал BFMTV.
38-летнюю Тевено называют правой рукой Атталя во время его недолгой работы во главе министерства образования.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Ранее она, не получив мандата на парламентских выборах в 2017 году, являлась пресс-секретарём президентской партии "Вперед, республика" (ныне "Возрождение"). В 2022 она была избрана депутатом от департамента О-де-Сен. До начала политической карьеры Тевено была консультантом в сфере телекоммуникаций.
В ходе перестановок во французском парламенте, как и ожидалось, глава минфина Брюно Ле Мэр, министр обороны Себастьян Лекорню и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти сохранили свои посты.
В четверг должен быть объявлен новый состав французского кабмина.
Как указывает телеканал, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации на следующей неделе, чтобы разъяснить назначение 34-летнего Габриэля Атталя на пост премьер-министра после отставки Элизабет Борн в понедельник.
Как ранее сообщало издание Parisien, число министров и госсекретарей в правительстве Атталя может сократиться примерно на 15 по сравнению с предыдущим кабинетом, в котором их было 39.
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