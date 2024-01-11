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Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване - РИА Новости, 11.01.2024
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10:48 11.01.2024 (обновлено: 10:55 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tayvan-1920676832.html
Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване
Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване - РИА Новости, 11.01.2024
Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване
Китай требует от США не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать ложные сигналы выступающим за независимость острова силам, заявила на брифинге в четверг... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:48
2024-01-11T10:55
в мире
китай
сша
тайвань
нэнси пелоси
мао нин
гоминьдан
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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Китай требует от США не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать ложные сигналы выступающим за независимость острова силам, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее высокопоставленный представитель американской администрации в ходе спецбрифинга заявил, что США не занимают чью-либо сторону в выборах на Тайване, политика Штатов в отношении острова останется неизменной вне зависимости от результатов голосования. Вместе с тем он добавил, что Вашингтон планирует отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и ее состав еще не определены."Мы всегда решительно выступали против любых форм официальных обменов между США и Тайванем, мы требуем, чтобы США надлежащим образом соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, а также осторожно и правильно решали вопросы, связанные с Тайванем", - заявила дипломат.Она также подчеркнула, что Пекин требует от США "не вмешиваться в выборы на Тайване ни в какой форме и не посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. По мнению наблюдателей, если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси, мао нин, гоминьдан
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси, Мао Нин, Гоминьдан
Китай потребовал от США не вмешиваться в выборы на Тайване

МИД КНР: Пекин требует от Вашингтона не вмешиваться в выборы на Тайване

© AP Photo / ChiangYing-yingТайвань
Тайвань - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / ChiangYing-ying
Тайвань. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Китай требует от США не вмешиваться в выборы на Тайване и не посылать ложные сигналы выступающим за независимость острова силам, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации в ходе спецбрифинга заявил, что США не занимают чью-либо сторону в выборах на Тайване, политика Штатов в отношении острова останется неизменной вне зависимости от результатов голосования. Вместе с тем он добавил, что Вашингтон планирует отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и ее состав еще не определены.
«
"Мы всегда решительно выступали против любых форм официальных обменов между США и Тайванем, мы требуем, чтобы США надлежащим образом соблюдали принцип "одного Китая" и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, а также осторожно и правильно решали вопросы, связанные с Тайванем", - заявила дипломат.
Она также подчеркнула, что Пекин требует от США "не вмешиваться в выборы на Тайване ни в какой форме и не посылать ложные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня".
Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов, второй тур не предусмотрен.
Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. По мнению наблюдателей, если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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