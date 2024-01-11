https://ria.ru/20240111/tayvan-1920641038.html

В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань

В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань - РИА Новости, 11.01.2024

В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань

США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и состав еще не определены, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T03:21

2024-01-11T03:21

2024-01-11T03:21

в мире

тайвань

сша

китай

нэнси пелоси

гоминьдан

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и состав еще не определены, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы намерены направить неофициальную делегацию после выборов. Мы не можем подтвердить время отправки делегации или участников", - сообщил он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване. Представитель Белого дома добавил, что ряд вопросов по предстоящей поездке все еще решаются. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем и перестать посылать ошибочные сигналы тем, кто выступает за независимость острова от Китая. Кроме того, представитель посольства также призвал Вашингтон воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на Тайване. В среду газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ситуация вокруг Тайванязначительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240111/tayvan-1920640924.html

тайвань

сша

китай

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в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, гоминьдан