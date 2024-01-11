Рейтинг@Mail.ru
В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tayvan-1920641038.html
В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань
В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань - РИА Новости, 11.01.2024
В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань
США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и состав еще не определены, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:21
2024-01-11T03:21
в мире
тайвань
сша
китай
нэнси пелоси
гоминьдан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и состав еще не определены, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы намерены направить неофициальную делегацию после выборов. Мы не можем подтвердить время отправки делегации или участников", - сообщил он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване. Представитель Белого дома добавил, что ряд вопросов по предстоящей поездке все еще решаются. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем и перестать посылать ошибочные сигналы тем, кто выступает за независимость острова от Китая. Кроме того, представитель посольства также призвал Вашингтон воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на Тайване. В среду газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем. Ситуация вокруг Тайванязначительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20240111/tayvan-1920640924.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, гоминьдан
В мире, Тайвань, США, Китай, Нэнси Пелоси, Гоминьдан
В США подтвердили план отправить делегацию на Тайвань

Белый дом подтвердил план отправить американскую делегацию на Тайвань

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, но сроки и состав еще не определены, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Мы намерены направить неофициальную делегацию после выборов. Мы не можем подтвердить время отправки делегации или участников", - сообщил он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване.
Представитель Белого дома добавил, что ряд вопросов по предстоящей поездке все еще решаются.
Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что США должны прекратить официальный контакт с Тайванем и перестать посылать ошибочные сигналы тем, кто выступает за независимость острова от Китая. Кроме того, представитель посольства также призвал Вашингтон воздерживаться от вмешательства в любой форме в выборы на Тайване.
В среду газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Байден планирует отправить двухпартийную делегацию на Тайвань после выборов на острове в субботу. Планируется, что в делегацию войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.
Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова - пройдут 13 января. В гонке за кресла главы и замглавы администрации Тайваня участвуют три тандема от трех политических партий: Тайваньской народной партии, Демократической прогрессивной партии и партии Гоминьдан. Глава администрации избирается всеобщим голосованием, победителем становится кандидат, набравший большинство голосов по всему острову. Кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.
Ситуация вокруг Тайванязначительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
03:14
 
В миреТайваньСШАКитайНэнси ПелосиГоминьдан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала