https://ria.ru/20240111/tayvan-1920640924.html
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване - РИА Новости, 11.01.2024
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:14
2024-01-11T03:14
2024-01-11T03:14
в мире
тайвань
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "На протяжении этих выборов и переходного периода мы обеспечим открытые линии связи с Пекином, как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы", - сказал он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване.
https://ria.ru/20240111/kitay-1920636271.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР