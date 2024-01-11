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В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване - РИА Новости, 11.01.2024
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03:14 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tayvan-1920640924.html
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване - РИА Новости, 11.01.2024
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване
В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:14
2024-01-11T03:14
в мире
тайвань
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "На протяжении этих выборов и переходного периода мы обеспечим открытые линии связи с Пекином, как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы", - сказал он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване.
https://ria.ru/20240111/kitay-1920636271.html
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в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
В США планируют поддерживать линии связи с КНР во время выборов на Тайване

Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"На протяжении этих выборов и переходного периода мы обеспечим открытые линии связи с Пекином, как дипломатические, так и недавно вновь открытые военные каналы", - сказал он на спецбрифинге, посвященном предстоящим выборам на Тайване.
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