https://ria.ru/20240111/tanker-1920725859.html

В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер

В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер - РИА Новости, 11.01.2024

В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер

В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:07

2024-01-11T14:07

2024-01-11T16:43

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АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости. В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на Британскую службу морской безопасности."Сегодня рано утром, около 05:30 по греческому времени (06:30 мск), судно было захвачено людьми в военной форме в Оманском заливе", — говорится в публикации.По данным издания, на борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек, который проходил стажировку как капитан."Последний сигнал танкер подал около 09:00 в четверг, когда покидал Персидский залив. Он находился примерно в 50 морских милях к востоку от Сохара. Затем Автоматическая система идентификации (AIS) была отключена", — пишет газета.Частная разведывательная фирма Ambrey сообщила, что на борт судна поднялись "четыре-пять человек в военной форме".На сайтах Marine Traffic и Vesselfinder говорится, что судно зафрахтовала турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras, оно шло из Басры (Ирак) в порт Алиага в Турции.По данным Ambrey, сейчас оно направляется в иранский порт Бандар-э-Джаск, расположенный примерно в 1700 километрах к югу от Тегерана. Танкер St Nikolas принадлежит греческой судоходной компании Empire Navigation. Танкер ранее уже был в центре спора между Ираном и Соединенными Штатами. Раньше он ходил под названием Suez Rajan. В итоге Министерство юстиции США конфисковало миллион баррелей иранской сырой нефти.

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919525832.html

https://ria.ru/20231223/sudno-1917659796.html

оманский залив

сша

маршалловы острова

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в мире, оманский залив, сша, маршалловы острова