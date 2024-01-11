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В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер - РИА Новости, 11.01.2024
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14:07 11.01.2024 (обновлено: 16:43 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tanker-1920725859.html
В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер
В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер - РИА Новости, 11.01.2024
В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер
В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:07
2024-01-11T16:43
в мире
оманский залив
сша
маршалловы острова
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АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости. В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на Британскую службу морской безопасности.&quot;Сегодня рано утром, около 05:30 по греческому времени (06:30 мск), судно было захвачено людьми в военной форме в Оманском заливе&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, на борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек, который проходил стажировку как капитан."Последний сигнал танкер подал около 09:00 в четверг, когда покидал Персидский залив. Он находился примерно в 50 морских милях к востоку от Сохара. Затем Автоматическая система идентификации (AIS) была отключена", — пишет газета.Частная разведывательная фирма Ambrey сообщила, что на борт судна поднялись "четыре-пять человек в военной форме".На сайтах Marine Traffic и Vesselfinder говорится, что судно зафрахтовала турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras, оно шло из Басры (Ирак) в порт Алиага в Турции.По данным Ambrey, сейчас оно направляется в иранский порт Бандар-э-Джаск, расположенный примерно в 1700 километрах к югу от Тегерана. Танкер St Nikolas принадлежит греческой судоходной компании Empire Navigation. Танкер ранее уже был в центре спора между Ираном и Соединенными Штатами. Раньше он ходил под названием Suez Rajan. В итоге Министерство юстиции США конфисковало миллион баррелей иранской сырой нефти.
https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919525832.html
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оманский залив
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в мире, оманский залив, сша, маршалловы острова
В мире, Оманский залив, США, Маршалловы острова
В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер

В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер греческой компании

© Fotolia / lphotoНефтяной танкер
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Fotolia / lphoto
Нефтяной танкер. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 янв — РИА Новости. В Оманском заливе вооруженные люди захватили нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на Британскую службу морской безопасности.
«

"Сегодня рано утром, около 05:30 по греческому времени (06:30 мск), судно было захвачено людьми в военной форме в Оманском заливе", — говорится в публикации.

По данным издания, на борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек, который проходил стажировку как капитан.
"Последний сигнал танкер подал около 09:00 в четверг, когда покидал Персидский залив. Он находился примерно в 50 морских милях к востоку от Сохара. Затем Автоматическая система идентификации (AIS) была отключена", — пишет газета.
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Частная разведывательная фирма Ambrey сообщила, что на борт судна поднялись "четыре-пять человек в военной форме".
На сайтах Marine Traffic и Vesselfinder говорится, что судно зафрахтовала турецкая нефтеперерабатывающая компания Tupras, оно шло из Басры (Ирак) в порт Алиага в Турции.
По данным Ambrey, сейчас оно направляется в иранский порт Бандар-э-Джаск, расположенный примерно в 1700 километрах к югу от Тегерана.
Танкер St Nikolas принадлежит греческой судоходной компании Empire Navigation. Танкер ранее уже был в центре спора между Ираном и Соединенными Штатами. Раньше он ходил под названием Suez Rajan. В итоге Министерство юстиции США конфисковало миллион баррелей иранской сырой нефти.
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В миреОманский заливСШАМаршалловы острова
 
 
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