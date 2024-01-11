СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России
СВР: спецслужбы США проведут в Риге 16 февраля тренинг по разжиганию вражды в РФ
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы готовят серию семинаров под дипломатическим прикрытием для раскачивания ситуации накануне выборов в России, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
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"Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав "слушателей", — заявили в спецслужбе.
Там отмечают, что Вашингтон в преддверии президентских выборов в России хватается за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране.
По данным СВР, Госдеп рассчитывает на российских выпускников американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, всего таких стипендиатов насчитывается более 80 тысяч человек.
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"При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", — говорится в сообщении.
В СВР полагают, что основной упор будет делаться на обучение участников семинаров методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации российской власти в социальных сетях. Отдельное внимание уделят вопросам отработки безопасной связи с американскими кураторами.
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Как заявила в середине декабря глава ЦИК Элла Памфилова, в комиссии ожидают беспрецедентный уровень интенсивности и изощренности действий по их дискредитации.