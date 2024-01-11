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СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России - РИА Новости, 11.01.2024
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10:32 11.01.2024 (обновлено: 11:19 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/svr-1920673303.html
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России - РИА Новости, 11.01.2024
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России
Американские спецслужбы готовят серию семинаров под дипломатическим прикрытием для раскачивания ситуации накануне выборов в России, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:32
2024-01-11T11:19
в мире
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россия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы готовят серию семинаров под дипломатическим прикрытием для раскачивания ситуации накануне выборов в России, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.&quot;Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. Роль &quot;наставников&quot; сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав &quot;слушателей&quot;, — заявили в спецслужбе.Там отмечают, что Вашингтон в преддверии президентских выборов в России хватается за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране.По данным СВР, Госдеп рассчитывает на российских выпускников американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, всего таких стипендиатов насчитывается более 80 тысяч человек."При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", — говорится в сообщении.В СВР полагают, что основной упор будет делаться на обучение участников семинаров методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации российской власти в социальных сетях. Отдельное внимание уделят вопросам отработки безопасной связи с американскими кураторами.Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.Как заявила в середине декабря глава ЦИК Элла Памфилова, в комиссии ожидают беспрецедентный уровень интенсивности и изощренности действий по их дискредитации.
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в мире, рига, россия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин
В мире, Рига, Россия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по разжиганию вражды в России

СВР: спецслужбы США проведут в Риге 16 февраля тренинг по разжиганию вражды в РФ

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские спецслужбы готовят серию семинаров под дипломатическим прикрытием для раскачивания ситуации накануне выборов в России, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
«

"Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. Роль "наставников" сыграют сотрудники американских спецслужб, работающие в посольствах США в Москве и Риге под прикрытием дипломатических должностей. Не составит большого труда выяснить состав "слушателей", — заявили в спецслужбе.

Там отмечают, что Вашингтон в преддверии президентских выборов в России хватается за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране.
По данным СВР, Госдеп рассчитывает на российских выпускников американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, всего таких стипендиатов насчитывается более 80 тысяч человек.
«
"При "должной обработке", как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны", — говорится в сообщении.
В СВР полагают, что основной упор будет делаться на обучение участников семинаров методам разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации российской власти в социальных сетях. Отдельное внимание уделят вопросам отработки безопасной связи с американскими кураторами.
Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта.
Как заявила в середине декабря глава ЦИК Элла Памфилова, в комиссии ожидают беспрецедентный уровень интенсивности и изощренности действий по их дискредитации.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Нарышкин поручил СВР предотвратить попытки внешнего вмешательства в выборы
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В миреРигаРоссияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей Нарышкин
 
 
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