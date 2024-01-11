https://ria.ru/20240111/svo-1920751132.html

Мишустин поблагодарил военкоров за мужество и стойкость при освещении СВО

Мишустин поблагодарил военкоров за мужество и стойкость при освещении СВО - РИА Новости, 11.01.2024

Мишустин поблагодарил военкоров за мужество и стойкость при освещении СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год поблагодарил российских военных... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:40

2024-01-11T15:40

2024-01-11T16:37

специальная военная операция на украине

общество

михаил мишустин

россия

луганск

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год поблагодарил российских военных корреспондентов, в том числе журналистов медиагруппы "Россия сегодня", за мужество и стойкость при освещении хода специальной военной операции."Прежде чем мы перейдем к церемонии, скажу о наших награжденных. Начну с военных корреспондентов. Они рискуют собой, выполняя профессиональный долг, создавая четкую картину событий из Луганска, Донецка, из Запорожья, из Херсонской области, из приграничных регионов России. Среди них сотрудники информационного агентства "Россия сегодня", которые сообщают о ситуации на новых территориях. Это Александр Харченко, Сергей Шилов, Виктор Антонюк, Константин Михальчевский", - сказал Мишустин.Он отметил, что в числе награжденных также корреспонденты телеканала "Звезда" Павел Кутаренко, Роман Закурдаев, Виктория Косогляденко."Хочу поблагодарить их за мужество, за стойкость при освещении специальной военной операции", - подчеркнул премьер."Спасибо огромное за то, что отметили нашу работу, мы много говорить не будем, мы лучше сделаем. Вернемся в зону специальной военной операции, либо в другие горячие точки, и продолжим делать свою работу", - поблагодарил премьера Александр Харченко после награждения правительственной премией.

россия

луганск

донецк

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общество, михаил мишустин, россия, луганск, донецк