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Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.01.2024
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик
Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:06
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сугробы в Москве выросли на 6 сантиметров. ВДНХ - 30 сантиметров, Балчуг - 28 сантиметров, МГУ - 35 сантиметров, Тушино - 41 сантиметр. Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января", - написал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик
Тишковец: сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра