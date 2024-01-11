https://ria.ru/20240111/sugroby-1920668715.html

Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик

Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.01.2024

Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик

Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:05

2024-01-11T10:05

2024-01-11T10:06

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сугробы в Москве выросли на 6 сантиметров. ВДНХ - 30 сантиметров, Балчуг - 28 сантиметров, МГУ - 35 сантиметров, Тушино - 41 сантиметр. Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января", - написал Тишковец.

https://ria.ru/20240111/pogoda-1920654143.html

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2024

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общество, москва, евгений тишковец, погода