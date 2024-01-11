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Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.01.2024
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10:05 11.01.2024 (обновлено: 10:06 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/sugroby-1920668715.html
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.01.2024
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик
Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:06
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сугробы в Москве выросли на 6 сантиметров. ВДНХ - 30 сантиметров, Балчуг - 28 сантиметров, МГУ - 35 сантиметров, Тушино - 41 сантиметр. Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января", - написал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Сугробы в Москве местами выросли до 41 сантиметра, рассказал синоптик

Тишковец: сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"Сугробы в Москве выросли на 6 сантиметров. ВДНХ - 30 сантиметров, Балчуг - 28 сантиметров, МГУ - 35 сантиметров, Тушино - 41 сантиметр. Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января", - написал Тишковец.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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08:19
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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