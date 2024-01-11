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МИД России заявил о необходимости прекращения боевых действий в Судане - РИА Новости, 11.01.2024
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16:40 11.01.2024 (обновлено: 17:02 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/sudan-1920767448.html
МИД России заявил о необходимости прекращения боевых действий в Судане
МИД России заявил о необходимости прекращения боевых действий в Судане - РИА Новости, 11.01.2024
МИД России заявил о необходимости прекращения боевых действий в Судане
Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:40
2024-01-11T17:02
россия
судан
ближний восток
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан Мохаммеда Сирраджа, российская сторона подтвердила принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, сообщил МИД РФ. "В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями относительно продолжающегося военно-политического кризиса в Судане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета дружественного Судана", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20240102/sudan-1919510565.html
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россия, судан, ближний восток, оон
Россия, Судан, Ближний Восток, ООН
МИД России заявил о необходимости прекращения боевых действий в Судане

МИД: Россия призывает стороны конфликта в Судане к прекращению огня

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Республики Судан Мохаммеда Сирраджа, российская сторона подтвердила принципиальную позицию о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями относительно продолжающегося военно-политического кризиса в Судане. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости скорейшего прекращения боевых действий и налаживания широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета дружественного Судана", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
СБР в Судане заявили, что отпустят 451 военнопленного
2 января, 20:25
 
РоссияСуданБлижний ВостокООН
 
 
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