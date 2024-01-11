https://ria.ru/20240111/sud-1920808444.html

В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом - РИА Новости, 11.01.2024

В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

Организатор финансовой пирамиды, пайщиками в которой стали 692 человека, предстанет перед судом в Твери, сообщает прокуратура Тверской области. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:59

2024-01-11T19:59

2024-01-11T19:59

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РЯЗАНЬ, 11 янв – РИА Новости. Организатор финансовой пирамиды, пайщиками в которой стали 692 человека, предстанет перед судом в Твери, сообщает прокуратура Тверской области. "Прокуратура Московского района г. Тверь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", — говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый в 2016 году в целях хищения денег создал три кредитно-потребительских кооператива "Семейные сбережения" в Перми, Ижевске и Иркутске с филиалами в Твери и других регионах страны. Он привлекал деньги граждан, обещая высокую доходность. Однако организация "действовала по принципу финансовой пирамиды". С 2016 по 2021 год клиенты вложили более 380 миллионов рублей. Потерпевшими стали около 700 человек, в основном пожилые люди, говорится в сообщении. Как уточняет прокуратура, незаконный доход в размере более 11 миллионов рублей мужчина легализовал путем вывода денег через совершение гражданско-правовых сделок. Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери для рассмотрения по существу.

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происшествия, тверь, россия