https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html

Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного

Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного - РИА Новости, 11.01.2024

Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:29

2024-01-11T17:29

2024-01-11T17:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

мариуполь

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Зажиренко", - говорится в сообщении. Уточняется, что Зажиренко был признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью. В суде было установлено, что 29 марта 2022 года в Мариуполе Зажиренко обнаружил на одной из улиц раненого безоружного российского военного. Украинский солдат перенес последнего в близлежащий жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, а после убил выстрелом в висок. "Суд приговорил Зажиренко к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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происшествия, донецкая народная республика, украина, мариуполь, главная военная прокуратура