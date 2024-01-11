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Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного
Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного - РИА Новости, 11.01.2024
Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:29
2024-01-11T17:29
2024-01-11T17:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
мариуполь
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима украинского солдата, пытавшего и убившего российского пленного, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины старшего солдата Александра Зажиренко", - говорится в сообщении. Уточняется, что Зажиренко был признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в убийстве с особой жестокостью. В суде было установлено, что 29 марта 2022 года в Мариуполе Зажиренко обнаружил на одной из улиц раненого безоружного российского военного. Украинский солдат перенес последнего в близлежащий жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, а после убил выстрелом в висок. "Суд приговорил Зажиренко к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь, Главная военная прокуратура
Украинский военный заочно получил 28 лет за пытки и убийство пленного
Суд ДНР заочно приговорил к 28 годам солдата ВСУ, пытавшего и убившего пленного