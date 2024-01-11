https://ria.ru/20240111/sud-1920732369.html

В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми

В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми - РИА Новости, 11.01.2024

В Москве продлили арест матери 15 детей по делу о торговле людьми

Московский городской суд признал законным продление ареста матери 15 детей Юлии Логиновой, а также другой фигурантки Фирузы Ускановой по делу о торговле людьми, РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:34

2024-01-11T14:34

2024-01-11T14:34

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский городской суд признал законным продление ареста матери 15 детей Юлии Логиновой, а также другой фигурантки Фирузы Ускановой по делу о торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. "Решение Преображенского суда Москвы в отношении Логиновой и Ускановой оставлено без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения", - сказала собеседника агентства. Таким образом, обвиняемые останутся под стражей как минимум до февраля. По данным московской прокуратуры, проверка многодетной матери Логиновой началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Часть детей она рожала сама, часть с помощью суррогатной матери. Как заявляли в прокуратуре, отсутствие родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в ЗАГСе "были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения". Прокуратура отметила, что имеются основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия - какие именно, официально не раскрывается. Возбуждено уголовное дело о торговле несовершеннолетними с использованием поддельных документов. Преображенский суд Москвы в октябре прошлого года по ходатайству следственных органов арестовал Логинову и Усканову. Вместе с ними отправили в СИЗО еще одну предполагаемую соучастницу Наталью Патоку. Как сообщают СМИ, она основала кризисный приют для женщин. Заседания по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме из-за того, что материалы касаются детей.

https://ria.ru/20231214/sud-1915686790.html

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происшествия, москва, московский городской суд