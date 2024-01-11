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Суд разрешил сербскому музыканту провести дома дни до отъезда из России - РИА Новости, 11.01.2024
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Шоубиз
 
12:32 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/sud-1920702257.html
Суд разрешил сербскому музыканту провести дома дни до отъезда из России
Суд разрешил сербскому музыканту провести дома дни до отъезда из России - РИА Новости, 11.01.2024
Суд разрешил сербскому музыканту провести дома дни до отъезда из России
Никулинский суд Москвы предоставил сербскому музыканту Петару Мартичу возможность выехать из России без предварительного задержания, сказано в решении суда. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:32
2024-01-11T12:32
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы предоставил сербскому музыканту Петару Мартичу возможность выехать из России без предварительного задержания, сказано в решении суда. Накануне суд признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Решение вступит в силу через 10 дней, если его не обжаловать. "Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России... Административное выдворение Мартич Петара осуществить путем его самостоятельного контролируемого выезда через государственную границу за пределы Российской Федерации", - сказано в решении суда. Там уточняется, что причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на "Яндекс.Музыке", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств. Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой". Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, переехал в Россию.
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Суд разрешил сербскому музыканту провести дома дни до отъезда из России

Суд разрешил сербскому музыканту Мартичу провести дома дни до отъезда из России

© Фото : соцсети музыкантаМузыкант Петар Мартич
Музыкант Петар Мартич - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : соцсети музыканта
Музыкант Петар Мартич
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Никулинский суд Москвы предоставил сербскому музыканту Петару Мартичу возможность выехать из России без предварительного задержания, сказано в решении суда.
Накануне суд признал Мартича виновным по части 2 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств иностранным гражданином) и постановил выдворить его из России. Решение вступит в силу через 10 дней, если его не обжаловать.
«
"Суд считает возможным назначить наказание без задержания и содержания в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России... Административное выдворение Мартич Петара осуществить путем его самостоятельного контролируемого выезда через государственную границу за пределы Российской Федерации", - сказано в решении суда.
Там уточняется, что причиной административного дела стала песня "Насекомое". Полицейские нашли ее на "Яндекс.Музыке", экспертиза обнаружила в песне "совокупность психологических и лингвистических признаков пропаганды наркотиков". В частности, там используются сленговые слова и выражения, распространенные в наркотической субкультуре и направленные на распространение сведений о способах незаконного использования наркотических средств.
Эксперты усмотрели в песне и признаки положительного отношения к наркотикам. Среди них - "конструирование положительного образа девушки лирическоrо героя через ее способность к употреблению значительных объемов наркотического вещества без негативных последствий через представление указанной способности как сверхчеловеческой".
Мартич - сооснователь инди-рок группы "Пасош", поп-группы "Озёра" и DJ-проекта "Прыгай киска". Родился в Белграде, переехал в Россию.
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