https://ria.ru/20240111/subsidii-1920703862.html

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса - РИА Новости, 11.01.2024

В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса

Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:36

2024-01-11T12:36

2024-01-11T13:54

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно. "Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до одного миллиона рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 миллионов рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 93 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу удалось возместить 40 миллионов рублей затрат. В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит один миллионов рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат. Подать заявку на получение субсидии и узнать подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.

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