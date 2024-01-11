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В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса - РИА Новости, 11.01.2024
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12:36 11.01.2024 (обновлено: 13:54 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/subsidii-1920703862.html
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса - РИА Новости, 11.01.2024
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса
Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:36
2024-01-11T13:54
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субсидии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно. "Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до одного миллиона рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 миллионов рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 93 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу удалось возместить 40 миллионов рублей затрат. В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит один миллионов рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат. Подать заявку на получение субсидии и узнать подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.
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твой бизнес – новости, субсидии, бизнес, московская область (подмосковье), министерство инвестиций и инноваций московской области, поддержка бизнеса
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В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© iStock.com / Zephyr18
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно.
"Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до одного миллиона рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 миллионов рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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29 ноября 2023, 15:29
В прошлом году такой поддержкой воспользовались 93 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу удалось возместить 40 миллионов рублей затрат.
В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит один миллионов рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат.
Подать заявку на получение субсидии и узнать подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиСубсидииБизнесМосковская область (Подмосковье)Министерство инвестиций и инноваций Московской областиПоддержка бизнеса
 
 
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