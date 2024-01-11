https://ria.ru/20240111/subsidii-1920703862.html
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса - РИА Новости, 11.01.2024
В Подмосковье стартовал прием заявок на получение субсидий для бизнеса
Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:36
2024-01-11T12:36
2024-01-11T13:54
твой бизнес
твой бизнес – новости
субсидии
бизнес
московская область (подмосковье)
министерство инвестиций и инноваций московской области
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно. "Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до одного миллиона рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 миллионов рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 93 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу удалось возместить 40 миллионов рублей затрат. В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит один миллионов рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат. Подать заявку на получение субсидии и узнать подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.
https://ria.ru/20231129/obrascheniya-1912666722.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_9ce096760de61fae12a47ee2da299a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, субсидии, бизнес, московская область (подмосковье), министерство инвестиций и инноваций московской области, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Субсидии, Бизнес, Московская область (Подмосковье), Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Предприниматели Подмосковья с четверга могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе, на эти цели выделено 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно.
"Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий
по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до одного миллиона рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 миллионов рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерину Зиновьеву.
Почти 10 тысяч обращений от бизнеса отработал ЦУР "Бизнес" Подмосковья
В прошлом году такой поддержкой воспользовались 93 субъекта малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу удалось возместить 40 миллионов рублей затрат.
В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит один миллионов рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат.
Подать заявку на получение субсидии и узнать подробнее можно на инвестиционном портале Московской области.