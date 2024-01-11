https://ria.ru/20240111/status-1920692217.html

ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты

ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты - РИА Новости, 11.01.2024

ЦИК предложит законодателям уточнить статус кандидата в президенты

ЦИК РФ обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы избежать спекуляций на этом статусе, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T11:55

2024-01-11T11:55

2024-01-11T11:55

выборы президента россии — 2024

политика

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элла памфилова

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ЦИК РФ обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты РФ, чтобы избежать спекуляций на этом статусе, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "После избирательной кампании мы попросим, обратимся к нашим законодателям, чтобы упорядочить это высокое звание, статус кандидата в президенты… Если человек претендует на статус кандидата, он должен провести грамотно, в соответствии с законом все процедуры, связанные в выдвижением, сдать соответствующие документы в ЦИК", - заявила Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии. Кроме того, глава ЦИК отметила, что сейчас только три официально зарегистрированных кандидата, также она ответила, почему на сайте нет информации обо всех претендентах на пост президента РФ. "Информации на сайте ЦИК не было, поскольку не было официально зарегистрированных кандидатов. Сейчас трое из них есть", - добавила Памфилова.

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политика, россия, элла памфилова, цик рф