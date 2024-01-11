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Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина - РИА Новости, 11.01.2024
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Религия
 
14:35 11.01.2024 (обновлено: 14:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/stalin-1920732522.html
Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина
Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина - РИА Новости, 11.01.2024
Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина
Патриархия Грузии считает необходимым переписать хранящуюся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:35
2024-01-11T14:45
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иосиф сталин (джугашвили)
русская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. Патриархия Грузии считает необходимым переписать хранящуюся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщается на сайте.Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма. "Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью… необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с иконописанием. Призываем пожертвовавших икону внести соответствующие изменения самостоятельно, либо это сделаем мы", - говорится в заявлении патриархии Грузии.
https://ria.ru/20240110/troitsa-1920505602.html
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в мире, грузия, тбилиси, иосиф сталин (джугашвили), русская православная церковь
Религия, В мире, Грузия, Тбилиси, Иосиф Сталин (Джугашвили), Русская православная церковь
Патриархия Грузии попросила переписать икону с изображением Сталина

Патриархия Грузии попросила переписать икону Матроны Московской со Сталиным

© Sputnik ГрузияИкона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
© Sputnik Грузия
Икона Матроны Московской в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. Патриархия Грузии считает необходимым переписать хранящуюся в тбилисском кафедральном Соборе Святой Троицы икону Матроны Московской, на которой изображен Иосиф Сталин. Об этом сообщается на сайте.
Ранее в социальных сетях распространились видеокадры, что в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси вывешена икона Матроны Московской со Сталиным. Пользователи соцсетей в комментариях начали выражать свою обеспокоенность в связи с этим. Позже в соцсетях появилась фотография этой иконы, которую облили синей краской. МВД Грузии возбудило дело по факту вандализма.
«
"Так как встреча Сталина со святой Матроной из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст ее жития, не признана Русской православной церковью… необходимо изменить упомянутый эпизод и принять во внимание другие подробности, связанные с иконописанием. Призываем пожертвовавших икону внести соответствующие изменения самостоятельно, либо это сделаем мы", - говорится в заявлении патриархии Грузии.
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