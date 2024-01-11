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СМИ: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива - РИА Новости, 11.01.2024
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11:01 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ssha-1920679987.html
СМИ: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива
СМИ: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива - РИА Новости, 11.01.2024
СМИ: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива
США перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях, вызвав подозрение в подготовке к возможной войне с Китаем из-за Тайваня, сообщил в РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:01
2024-01-11T11:01
в мире
сша
филиппины
китай
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях, вызвав подозрение в подготовке к возможной войне с Китаем из-за Тайваня, сообщил в четверг сайт газеты Manila Times. По его данным, в посольстве США в Маниле заявили, что "коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях". Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос с тревогой заявила, что в Субике в районе Самбалес уже хранится 39 миллионов галлонов (почти 148 миллионов литров) топлива вооруженных сил США. Сенатор потребовала разъяснений от министерства обороны Филиппин и вооруженных сил, представив данные о том, что танкер с топливом прибыл в страну 9 января. "Субик не подпадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны с США, так что где именно будут храниться миллионы галлонов топлива?" - интересуется Айми Маркос, ее слова приводит Manila Times. По ее утверждениям, "это уже вопрос не внешней политики, а суверенитета Филиппин, даже экологического суверенитета". Как отметила сенатор, молчание властей США и Филиппин "только усиливает подозрения в заготовке военных запасов в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США по поводу Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html
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в мире, сша, филиппины, китай, тайвань
В мире, США, Филиппины, Китай, Тайвань
СМИ: США перебросили на Филиппины крупный запас топлива

Manila Times: США перебросили на Филиппины с Гавайев крупный запас топлива

© AP Photo / Jun DumaguingАмериканская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Jun Dumaguing
Американская подводная лодка USS Topeka в филиппинском порту Субик. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. США перебросили на Филиппины крупный запас топлива с военной базы на Гавайях, вызвав подозрение в подготовке к возможной войне с Китаем из-за Тайваня, сообщил в четверг сайт газеты Manila Times.
По его данным, в посольстве США в Маниле заявили, что "коммерческий танкер Yosemite Trader в настоящее время находится в заливе Субик на Филиппинах для транспортировки в коммерческое хранилище чистого топлива с американского военного объекта Red Hill в Перл-Харборе на Гавайях".
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Ранее сенатор филиппинского парламента Мария Хосефа Айми Маркос с тревогой заявила, что в Субике в районе Самбалес уже хранится 39 миллионов галлонов (почти 148 миллионов литров) топлива вооруженных сил США. Сенатор потребовала разъяснений от министерства обороны Филиппин и вооруженных сил, представив данные о том, что танкер с топливом прибыл в страну 9 января.
"Субик не подпадает под Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны с США, так что где именно будут храниться миллионы галлонов топлива?" - интересуется Айми Маркос, ее слова приводит Manila Times. По ее утверждениям, "это уже вопрос не внешней политики, а суверенитета Филиппин, даже экологического суверенитета".
Как отметила сенатор, молчание властей США и Филиппин "только усиливает подозрения в заготовке военных запасов в стране на фоне прогнозов возможной войны между Китаем и США по поводу Тайваня".
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Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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