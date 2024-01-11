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В США 25 января проведут первую казнь заключенного с помощью азота

В США 25 января проведут первую казнь заключенного с помощью азота - РИА Новости, 11.01.2024

В США 25 января проведут первую казнь заключенного с помощью азота

Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота запланирована на 25 января — суд в штате Алабама в среду не стал запрещать ее, следует из... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:49

2024-01-11T02:49

2024-01-11T09:38

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота запланирована на 25 января — суд в штате Алабама в среду не стал запрещать ее, следует из судебных документов. Ранее в ноябре издание Alabama Reflector сообщало, что Верховный суд Алабамы разрешил властям штата впервые в истории США казнить осужденного при помощи чистого азота. Казнить планируется Кеннета Юджина Смита, он осужден за совершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами. "Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года", — говорится в документе. "Смит ходатайствовал о предварительном судебном запрете, запрещающем <...> казнить его в соответствии с действующим протоколом Алабамы о гипоксии азотом. <...> Ходатайство истца о предварительном судебном запрете <...> отклонено", — уточняет суд", — отмечается там же.Смит является одним из двух живых людей в США, переживших попытку исполнения смертного приговора. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась его запланированная казнь с помощью смертельной инъекции, когда попытки ввести в его вену катетер не увенчались успехом. Предполагается, что в случае казни осужденного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и в конечном счете смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях. Помимо Алабамы, такого рода казни разрешены лишь в Оклахоме и Миссисипи. Эксперты ООН при этом ранее выразили обеспокоенность о планах казнить Смита с использованием азотной гипоксии. По словам экспертов, вдыхание азота может привести к страданиям осужденного, а научных данных, чтобы рассеять эти опасения, на сегодняшний день нет.

https://ria.ru/20231115/azot-1909360462.html

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в мире, алабама, сша, оклахома, оон