Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев
Рамасвами: американские СМИ пытаются вмешаться в кокусы республиканцев в Айове
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы), запланированную в штате Айова, заявил один из участников предвыборной гонки, предприниматель Вивек Рамасвами в соцсети X.
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"Мейнстримные медиа пытаются вмешаться в кокусы в Айове в пользу корпоративных кандидатов, которых они могут контролировать", - заявил он в своем выступлении, призвав пользователей "не вестись на их трюк".
В частности, по мнению Рамасвами, американские медиа не желают, чтобы аудитория слушала его выступления о "реальных событиях" 6 января 2021 года, когда в Вашингтоне произошли беспорядки и штурм Капитолия, и о скандале с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена.
В качестве одного из примеров республиканец привел телеканал CNN, назвав его "сетью дряных новостей", которая ранее лгала американцам об обмане про вмешательство России в выборы экс-президента США Дональда Трампа, происхождении коронавируса и событиях 6 января 2021 года.
В американском городе Де-Мойн в штате Айова 15 января состоятся первые в 2024 году кокусы, на которых Республиканская партия должна будет определить, кто из существующих кандидатов, включая Рамасвами, Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда в ООН Никки Хейли, будет выдвинут в штате для участия в выборах президента в ноябре.