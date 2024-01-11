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Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев - РИА Новости, 11.01.2024
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02:45 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ssha-1920639264.html
Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев
Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев - РИА Новости, 11.01.2024
Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев
Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы),... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:45
2024-01-11T02:45
в мире
сша
айова
вивек рамасвами
выборы президента сша
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы), запланированную в штате Айова, заявил один из участников предвыборной гонки, предприниматель Вивек Рамасвами в соцсети X. &quot;Мейнстримные медиа пытаются вмешаться в кокусы в Айове в пользу корпоративных кандидатов, которых они могут контролировать&quot;, - заявил он в своем выступлении, призвав пользователей &quot;не вестись на их трюк&quot;.В частности, по мнению Рамасвами, американские медиа не желают, чтобы аудитория слушала его выступления о "реальных событиях" 6 января 2021 года, когда в Вашингтоне произошли беспорядки и штурм Капитолия, и о скандале с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. В качестве одного из примеров республиканец привел телеканал CNN, назвав его "сетью дряных новостей", которая ранее лгала американцам об обмане про вмешательство России в выборы экс-президента США Дональда Трампа, происхождении коронавируса и событиях 6 января 2021 года. В американском городе Де-Мойн в штате Айова 15 января состоятся первые в 2024 году кокусы, на которых Республиканская партия должна будет определить, кто из существующих кандидатов, включая Рамасвами, Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда в ООН Никки Хейли, будет выдвинут в штате для участия в выборах президента в ноябре.
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в мире, сша, айова, вивек рамасвами, выборы президента сша
В мире, США, Айова, Вивек Рамасвами, Выборы президента США
Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев

Рамасвами: американские СМИ пытаются вмешаться в кокусы республиканцев в Айове

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы), запланированную в штате Айова, заявил один из участников предвыборной гонки, предприниматель Вивек Рамасвами в соцсети X.
«

"Мейнстримные медиа пытаются вмешаться в кокусы в Айове в пользу корпоративных кандидатов, которых они могут контролировать", - заявил он в своем выступлении, призвав пользователей "не вестись на их трюк".

В частности, по мнению Рамасвами, американские медиа не желают, чтобы аудитория слушала его выступления о "реальных событиях" 6 января 2021 года, когда в Вашингтоне произошли беспорядки и штурм Капитолия, и о скандале с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена.
В качестве одного из примеров республиканец привел телеканал CNN, назвав его "сетью дряных новостей", которая ранее лгала американцам об обмане про вмешательство России в выборы экс-президента США Дональда Трампа, происхождении коронавируса и событиях 6 января 2021 года.
В американском городе Де-Мойн в штате Айова 15 января состоятся первые в 2024 году кокусы, на которых Республиканская партия должна будет определить, кто из существующих кандидатов, включая Рамасвами, Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда в ООН Никки Хейли, будет выдвинут в штате для участия в выборах президента в ноябре.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Экс-губернатор Нью-Джерси выходит из предвыборной гонки, пишут СМИ
01:13
 
В миреСШААйоваВивек РамасвамиВыборы президента США
 
 
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