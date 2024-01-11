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Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев

Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев - РИА Новости, 11.01.2024

Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев

Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы),... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:45

2024-01-11T02:45

2024-01-11T02:45

в мире

сша

айова

вивек рамасвами

выборы президента сша

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Американские СМИ пытаются вмешаться в запланированную на 15 января первую процедуру определения кандидата в президенты США от Республиканской партии (кокусы), запланированную в штате Айова, заявил один из участников предвыборной гонки, предприниматель Вивек Рамасвами в соцсети X. "Мейнстримные медиа пытаются вмешаться в кокусы в Айове в пользу корпоративных кандидатов, которых они могут контролировать", - заявил он в своем выступлении, призвав пользователей "не вестись на их трюк".В частности, по мнению Рамасвами, американские медиа не желают, чтобы аудитория слушала его выступления о "реальных событиях" 6 января 2021 года, когда в Вашингтоне произошли беспорядки и штурм Капитолия, и о скандале с ноутбуком сына президента США Хантера Байдена. В качестве одного из примеров республиканец привел телеканал CNN, назвав его "сетью дряных новостей", которая ранее лгала американцам об обмане про вмешательство России в выборы экс-президента США Дональда Трампа, происхождении коронавируса и событиях 6 января 2021 года. В американском городе Де-Мойн в штате Айова 15 января состоятся первые в 2024 году кокусы, на которых Республиканская партия должна будет определить, кто из существующих кандидатов, включая Рамасвами, Трампа, губернатора Флориды Рона Десантиса и экс-постпреда в ООН Никки Хейли, будет выдвинут в штате для участия в выборах президента в ноябре.

https://ria.ru/20240111/ssha-1920635985.html

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в мире, сша, айова, вивек рамасвами, выборы президента сша