https://ria.ru/20240111/ssha-1920638474.html

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев - РИА Новости, 11.01.2024

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев

Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 миллионов долларов, следует из РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:04

2024-01-11T02:04

2024-01-11T02:04

сша

министерство обороны сша

general dynamics

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 миллионов долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона. Согласно представленному документу ведомства, General Dynamics предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams. "Контракт включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов", - сообщили в американском оборонном ведомстве. Отмечается, что работы будут продолжаться до ноября 2030 года в случае выполнения всех возможных опций.

https://ria.ru/20231119/raketa-1910438282.html

https://ria.ru/20231227/f-35a-1918590447.html

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сша, министерство обороны сша, general dynamics , в мире