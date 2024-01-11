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Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев - РИА Новости, 11.01.2024
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02:04 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/ssha-1920638474.html
Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев
Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев - РИА Новости, 11.01.2024
Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев
Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 миллионов долларов, следует из РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:04
2024-01-11T02:04
сша
министерство обороны сша
general dynamics
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 миллионов долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона. Согласно представленному документу ведомства, General Dynamics предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams. "Контракт включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов", - сообщили в американском оборонном ведомстве. Отмечается, что работы будут продолжаться до ноября 2030 года в случае выполнения всех возможных опций.
https://ria.ru/20231119/raketa-1910438282.html
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сша, министерство обороны сша, general dynamics , в мире
США, Министерство обороны США, General Dynamics , В мире
Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев

Пентагон заключил контракт на модернизацию двух миноносцев с General Dynamics

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. LangerАмериканский эсминец USS Chung-Hoon
Американский эсминец USS Chung-Hoon - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. Langer
Американский эсминец USS Chung-Hoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Компания General Dynamics получила контракт американского министерства обороны на модернизацию двух миноносцев США объемом до 864 миллионов долларов, следует из опубликованной отчетности Пентагона.
Согласно представленному документу ведомства, General Dynamics предстоит обеспечить техническое обслуживание, модернизацию и ремонтные работы на миноносцах USS Chung-Hoon и USS James E. Williams.
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"Контракт включает опции, которые в случае реализации, доведут суммарную стоимость данного контракта до 864 миллионов 141 тысячи долларов", - сообщили в американском оборонном ведомстве.
Отмечается, что работы будут продолжаться до ноября 2030 года в случае выполнения всех возможных опций.
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