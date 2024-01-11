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Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина

Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина - РИА Новости, 11.01.2024

Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина

Член палаты представителей Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией; СМИ при отмечают, что он сделал... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T00:36

2024-01-11T00:36

2024-01-11T00:49

в мире

сша

ллойд остин

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Член палаты представителей Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией; СМИ при отмечают, что он сделал это первым из демократов в конгрессе. Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты. Американские законодатели после разразившегося скандала (в том числе и до обнародованного диагноза) выступили с резкой критикой министра обороны. К примеру, конгрессмен Мэтт Розендейл выступил с инициативой импичмента главе Пентагона, а другой законодатель, Мэтт Гетц, призвал Остина и его зама Хикс явиться на слушания в конгресс и отчитаться о внеплановой госпитализации. В соцсети Х конгрессмен Крис Делузио написал, что потерял доверие к минобороны, возглавляемое Остином. Он отметил, что, как член палаты представителей по вооруженным силам, имеет священный долг по надзору за деятельностью Пентагона. "Сегодня этот долг требует от меня призвать министра Остина уйти в отставку", - уточнил конгрессмен. Как в свою очередь отмечает Politico, Делузио стал первым демократом в конгрессе, призвавшим к отставке Остина. Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20240110/ostin-1920410426.html

https://ria.ru/20240109/ostin-1920409663.html

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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша