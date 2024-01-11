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Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина - РИА Новости, 11.01.2024
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00:36 11.01.2024 (обновлено: 00:49 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ssha-1920634065.html
Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина
Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина - РИА Новости, 11.01.2024
Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина
Член палаты представителей Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией; СМИ при отмечают, что он сделал... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:36
2024-01-11T00:49
в мире
сша
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Член палаты представителей Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией; СМИ при отмечают, что он сделал это первым из демократов в конгрессе. Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты. Американские законодатели после разразившегося скандала (в том числе и до обнародованного диагноза) выступили с резкой критикой министра обороны. К примеру, конгрессмен Мэтт Розендейл выступил с инициативой импичмента главе Пентагона, а другой законодатель, Мэтт Гетц, призвал Остина и его зама Хикс явиться на слушания в конгресс и отчитаться о внеплановой госпитализации. В соцсети Х конгрессмен Крис Делузио написал, что потерял доверие к минобороны, возглавляемое Остином. Он отметил, что, как член палаты представителей по вооруженным силам, имеет священный долг по надзору за деятельностью Пентагона. "Сегодня этот долг требует от меня призвать министра Остина уйти в отставку", - уточнил конгрессмен. Как в свою очередь отмечает Politico, Делузио стал первым демократом в конгрессе, призвавшим к отставке Остина. Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20240110/ostin-1920410426.html
https://ria.ru/20240109/ostin-1920409663.html
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в мире, сша, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США
Первый демократ в конгрессе призвал к отставке Остина

Демократ в конгрессе призвал к отставке Остина после скандала с госпитализацией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Член палаты представителей Крис Делузио призвал главу Пентагона Ллойда Остина уйти в отставку после скандала с госпитализацией; СМИ при отмечают, что он сделал это первым из демократов в конгрессе.
Во вторник Пентагон обнародовал заявление медиков, согласно которому Остин, чья внеплановая госпитализация спровоцировала скандал в американском правительстве, страдает от рака простаты.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США
Вчера, 00:03
Американские законодатели после разразившегося скандала (в том числе и до обнародованного диагноза) выступили с резкой критикой министра обороны. К примеру, конгрессмен Мэтт Розендейл выступил с инициативой импичмента главе Пентагона, а другой законодатель, Мэтт Гетц, призвал Остина и его зама Хикс явиться на слушания в конгресс и отчитаться о внеплановой госпитализации.
В соцсети Х конгрессмен Крис Делузио написал, что потерял доверие к минобороны, возглавляемое Остином. Он отметил, что, как член палаты представителей по вооруженным силам, имеет священный долг по надзору за деятельностью Пентагона.
"Сегодня этот долг требует от меня призвать министра Остина уйти в отставку", - уточнил конгрессмен.
Как в свою очередь отмечает Politico, Делузио стал первым демократом в конгрессе, призвавшим к отставке Остина.
Ранее выяснилось, что Остин несколько дней держал в неведении о госпитализации и еще дольше – о своем диагнозе Белый дом, в том числе президента США Джо Байдена.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Байден сохранил доверие к Остину, несмотря на скандал с его госпитализацией
9 января, 23:46
 
В миреСШАЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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