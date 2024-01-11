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Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО - РИА Новости, 11.01.2024
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20:19 11.01.2024 (обновлено: 20:26 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920811139.html
Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО
Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО
Гуманитарный конвой из Саратовской области доставил 19 воинским подразделениям в зоне специальной военной операции стройматериалы, печи-"буржуйки", антидроновые РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:19
2024-01-11T20:26
надежные люди
саратовская область
боевое братство
общество
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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Гуманитарный конвой из Саратовской области доставил 19 воинским подразделениям в зоне специальной военной операции стройматериалы, печи-"буржуйки", антидроновые ружья, электрооборудование, окопные свечи, продукты и посылки, сообщил руководитель Энгельсского районного отделения ветеранской организации "Боевое братство" Денис Чалов. "Наши бойцы получили поздравления и письма от детей и родных, антидроновые ружья, коллиматоры, дизельные генераторы и обогреватели, радиостанции, бронежилеты, печи-"буржуйки", тактическую одежду, стройматериалы, электрооборудование, продукты питания и многое другое в соответствии с запросами военнослужащих. Кроме этого, участникам спецоперации доставлены оконные свечи, маскировочные сети, иные изделия, изготовленные волонтёрской группой", - цитирует слова Чалова министерство внутренней политики и общественных отношений области. Уточняется, что гуманитарная помощь собрана членами Энгельсского районного отделения "Боевого братства" и доставлена в 19 воинских подразделений, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
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саратовская область, боевое братство, общество
Надежные люди, Саратовская область, Боевое братство, Общество
Саратовская область передала стройматериалы и печи-"буржуйки" в зону СВО

Саратовская область передала стройматериалы, свечи и печи-"буржуйки" в зону СВО

© Фото : Министерство внутренней политики/ВКонтатктеЭнгельсское "Боевое Братство" доставило гумпомощь в 19 подразделений
Энгельсское Боевое Братство доставило гумпомощь в 19 подразделений - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Министерство внутренней политики/ВКонтаткте
Энгельсское "Боевое Братство" доставило гумпомощь в 19 подразделений
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. Гуманитарный конвой из Саратовской области доставил 19 воинским подразделениям в зоне специальной военной операции стройматериалы, печи-"буржуйки", антидроновые ружья, электрооборудование, окопные свечи, продукты и посылки, сообщил руководитель Энгельсского районного отделения ветеранской организации "Боевое братство" Денис Чалов.
"Наши бойцы получили поздравления и письма от детей и родных, антидроновые ружья, коллиматоры, дизельные генераторы и обогреватели, радиостанции, бронежилеты, печи-"буржуйки", тактическую одежду, стройматериалы, электрооборудование, продукты питания и многое другое в соответствии с запросами военнослужащих. Кроме этого, участникам спецоперации доставлены оконные свечи, маскировочные сети, иные изделия, изготовленные волонтёрской группой", - цитирует слова Чалова министерство внутренней политики и общественных отношений области.
Уточняется, что гуманитарная помощь собрана членами Энгельсского районного отделения "Боевого братства" и доставлена в 19 воинских подразделений, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
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Надежные людиСаратовская областьБоевое братствоОбщество
 
 
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