https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920761763.html

"Восемь к одному". СМИ указали на преимущества российской армии перед ВСУ

"Восемь к одному". СМИ указали на преимущества российской армии перед ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

"Восемь к одному". СМИ указали на преимущества российской армии перед ВСУ

Российские силы используют на Украине в восемь раз больше дронов, чем украинские войска, которые "не высовывают головы из окопа по четыре часа", сообщило в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:20

2024-01-11T16:20

2024-01-11T16:20

специальная военная операция на украине

украина

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские силы используют на Украине в восемь раз больше дронов, чем украинские войска, которые "не высовывают головы из окопа по четыре часа", сообщило в четверг Чешское радио со ссылкой на объединение, поставляющее дроны Киеву. "Кремль начал крупно инвестировать в развитие и производство дронов, что проявилось и в их числе… У русских перевес восемь к одному", — говорится в сообщении радиостанции. Как сообщил Чешскому радио глава объединения, чье имя не раскрывается, они поставили на Украину уже 2 тысячи дронов, но на число российских БПЛА "страшно смотреть". Из-за подавляющего превосходства дронов ВС России украинские военные подчас "не высовывают головы из окопа по четыре часа". По его словам, его коллеги стали свидетелями "удивительных вещей" на Украине, когда встречали украинского санитара без медицинского оборудования или военных, просивших их съездить "гонцами" и попросить боеприпасы у соседних подразделений.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

украина

киев

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украина, киев, вооруженные силы рф, в мире