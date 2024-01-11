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Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 11.01.2024 (обновлено: 14:55 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920728303.html
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:16
2024-01-11T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — заявили в ведомстве.Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, отметили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.Потери противника составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР.В итоге ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", указали в министерстве.Запорожское направлениеРоссийские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.Украинская армия лишилась до 30 солдат, а также двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Терны в ДНР."Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — подчеркнули в военном ведомстве.Краснолиманское направлениеОтмечается, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, четыре автомобиля, а также САУ "Акация".Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html
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россия
клещеевка
донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Харьковская область
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

МО РФ: российские войска поразили два склада боеприпасов для ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — заявили в ведомстве.
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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08:00

Херсонское направление

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, отметили в Минобороны.

Донецкое направление

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 260 солдат;
  • два бронетранспортера;
  • 15 автомобилей;
  • гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
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14:02

Южнодонецкое направление

Подразделения группировки "Восток" поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР.
В итоге ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", указали в министерстве.

Запорожское направление

Российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.
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09:20
Украинская армия лишилась до 30 солдат, а также двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области.
Они также поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Терны в ДНР.
"Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — подчеркнули в военном ведомстве.
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12:52

Краснолиманское направление

Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.
На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, четыре автомобиля, а также САУ "Акация".
Всего с начала спецоперации уничтожено:
  • 567 украинских самолетов;
  • 265 вертолетов;
  • 10 609 беспилотников;
  • 447 зенитных ракетных комплексов;
  • 14 563 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1202 боевые машины РСЗО;
  • 7692 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 17 310 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаХарьковская область
 
 
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