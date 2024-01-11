https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920728303.html

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ

Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:16

2024-01-11T14:16

2024-01-11T14:55

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — заявили в ведомстве.Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, отметили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.Потери противника составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР.В итоге ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", указали в министерстве.Запорожское направлениеРоссийские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.Украинская армия лишилась до 30 солдат, а также двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Терны в ДНР."Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — подчеркнули в военном ведомстве.Краснолиманское направлениеОтмечается, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, четыре автомобиля, а также САУ "Акация".Всего с начала спецоперации уничтожено:

https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920723566.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика, украина, харьковская область