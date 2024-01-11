https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920728303.html
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:16
2024-01-11T14:16
2024-01-11T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении Министерства обороны."Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — заявили в ведомстве.Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, отметили в Минобороны.Донецкое направлениеПодразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка в ДНР.Потери противника составили: Южнодонецкое направлениеПодразделения группировки "Восток" поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР.В итоге ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", указали в министерстве.Запорожское направлениеРоссийские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области.Украинская армия лишилась до 30 солдат, а также двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области. Они также поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Терны в ДНР."Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — подчеркнули в военном ведомстве.Краснолиманское направлениеОтмечается, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, четыре автомобиля, а также САУ "Акация".Всего с начала спецоперации уничтожено:
https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920723566.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, клещеевка, донецкая народная республика, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Харьковская область
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Российские войска поразили 119 артиллерийских подразделений и два склада боеприпасов для ВСУ, говорится в сообщении
Министерства обороны.
"Поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах", — заявили в ведомстве.
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Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 30 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-20, отметили в Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка
в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 260 солдат;
- два бронетранспортера;
- 15 автомобилей;
- гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
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Подразделения группировки "Восток" поразили опорные пункты 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка и Павловка в ДНР.
В итоге ВСУ потеряли более 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", указали в министерстве.
Российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 118-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 15-й бригады Нацгвардии Украины
в районах населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области
.
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Украинская армия лишилась до 30 солдат, а также двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.
Подразделения Западной группировки войск отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области
.
Они также поразили скопления живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Берестовое в Харьковской области и Терны в ДНР.
"Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", — подчеркнули в военном ведомстве.
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Краснолиманское направление
Отмечается, что подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Серебрянского лесничества.
На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, четыре автомобиля, а также САУ "Акация".
Всего с начала спецоперации уничтожено:
- 567 украинских самолетов;
- 265 вертолетов;
- 10 609 беспилотников;
- 447 зенитных ракетных комплексов;
- 14 563 танка и других боевых бронированных машин;
- 1202 боевые машины РСЗО;
- 7692 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 17 310 единиц специальной военной автомобильной техники.