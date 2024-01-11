https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920662607.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T15:00

2024-01-11T15:00

2024-01-11T15:00

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 января 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили четыре контратаки ВСУ на Купянском направлении. Поражены 119 артиллерийских расчетов, 126 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 29 беспилотников и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 609 беспилотников, 447 зенитных ракетных комплексов, 1202 реактивные системы залпового огня, 14 563 танка и другие бронемашины, 7692 орудия полевой артиллерии и 17 310 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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