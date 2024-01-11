Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920649481.html
Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев
Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев - РИА Новости, 11.01.2024
Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев
Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных, на запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:09
2024-01-11T07:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных, на запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Роман Калиниченко. Он сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на запорожском направлении. "Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. &lt;…&gt; Наших – полно. Валяются", – сказал он. Калиниченко рассказал об огромных потерях в его подразделении. "У нас на выход когда ребята выходят, человек десять пошло – пришло пять-шесть", – говорит пленный. По его словам, тела украинских солдат лежат даже в окопах и блиндажах. "Был на смотровой с трупами нашими. Такая небольшая углублёнка, дверей нет, и так два трупа лежит – они разлагаются, их даже никто не убирал, и третий сверху, прикиданный чем попало. &lt;…&gt; Я не выходил, потому что я знаю, что если я выйду, голову подниму – там буду с ними лежать. Там можно только ночью выходить. Я ел, смотря на эти трупы, у меня теперь с психикой стало не очень", – рассказал он. Он также рассказал, что если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6-му числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22. "Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – отметил Калиниченко. По его словам, командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по неким коррупционным схемам. Он также рассказал, что суицид его сослуживца, который не хотел воевать, командование подразделения списало на боевые потери. "Юный вообще – 26 или 27 лет. Он застрелился – не хотел идти. Вы что думаете, кипишь был? Нет, не было. &lt;…&gt; В нашей 128-й (бригаде теробороны ВСУ – ред.) сделали так, что это военные потери", – сказал он. Калин добавил, что когда он сам отказывался идти на задание, командир пугал его, что застрелит и спишет это на боевые потери. Российский боец с позывным "Хазар", работающий с украинскими пленными, объяснил РИА Новости, почему не стоит удивляться такой практике украинских командиров. "Суицид в подразделении – это всегда большой скандал, который в мирное время может послужить поводом для увольнения сразу целого ряда офицеров, включая командира. Поэтому неудивительно, что самоубийцу решили списать на боевые потери, особенно если учесть, что в батальоне, где служил Роман, они и так чудовищные", – сказал он. "Видимо, командир рассудил, как Карлсон: "Одним мальчиком больше, одним меньше – пустяки, дело житейское!" – добавил он.
https://ria.ru/20240111/lovushka-1920648397.html
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920647038.html
https://ria.ru/20240111/khitrost-1920645648.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев

Украинский пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев

© AP Photo / LIBKOSВСУ эвакуируют раненого
ВСУ эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных, на запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Роман Калиниченко.
Он сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на запорожском направлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Ее не победите. В Киеве неожиданно высказались о конфликте США с Россией
07:01
"Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он.
Калиниченко рассказал об огромных потерях в его подразделении.
"У нас на выход когда ребята выходят, человек десять пошло – пришло пять-шесть", – говорит пленный.
По его словам, тела украинских солдат лежат даже в окопах и блиндажах.
«
"Был на смотровой с трупами нашими. Такая небольшая углублёнка, дверей нет, и так два трупа лежит – они разлагаются, их даже никто не убирал, и третий сверху, прикиданный чем попало. <…> Я не выходил, потому что я знаю, что если я выйду, голову подниму – там буду с ними лежать. Там можно только ночью выходить. Я ел, смотря на эти трупы, у меня теперь с психикой стало не очень", – рассказал он.
Он также рассказал, что если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6-му числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22.
"Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – отметил Калиниченко.
По его словам, командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по неким коррупционным схемам.
Он также рассказал, что суицид его сослуживца, который не хотел воевать, командование подразделения списало на боевые потери.
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Танкисты ЗВО уничтожили пехоту ВСУ при ротации на Купянском участке
06:06
"Юный вообще – 26 или 27 лет. Он застрелился – не хотел идти. Вы что думаете, кипишь был? Нет, не было. <…> В нашей 128-й (бригаде теробороны ВСУ – ред.) сделали так, что это военные потери", – сказал он.
Калин добавил, что когда он сам отказывался идти на задание, командир пугал его, что застрелит и спишет это на боевые потери.
Российский боец с позывным "Хазар", работающий с украинскими пленными, объяснил РИА Новости, почему не стоит удивляться такой практике украинских командиров.
"Суицид в подразделении – это всегда большой скандал, который в мирное время может послужить поводом для увольнения сразу целого ряда офицеров, включая командира. Поэтому неудивительно, что самоубийцу решили списать на боевые потери, особенно если учесть, что в батальоне, где служил Роман, они и так чудовищные", – сказал он.
"Видимо, командир рассудил, как Карлсон: "Одним мальчиком больше, одним меньше – пустяки, дело житейское!" – добавил он.
Работа сапера - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
"Лучшие". В ВСУ неожиданно восхитились военной хитростью российских бойцов
05:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала