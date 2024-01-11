https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920649481.html

Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев

Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев - РИА Новости, 11.01.2024

Пленный рассказал о полях, усыпанных телами сослуживцев

Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных, на запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:09

2024-01-11T07:09

2024-01-11T07:09

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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных, на запорожском направлении их не эвакуируют даже с позиций ВСУ, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Роман Калиниченко. Он сдался подразделениям группировки российских войск "Юг" 6 января на Времевском выступе на запорожском направлении. "Идешь по полю боя, и я русского (погибшего – ред.) солдата ни одного не видел. <…> Наших – полно. Валяются", – сказал он. Калиниченко рассказал об огромных потерях в его подразделении. "У нас на выход когда ребята выходят, человек десять пошло – пришло пять-шесть", – говорит пленный. По его словам, тела украинских солдат лежат даже в окопах и блиндажах. "Был на смотровой с трупами нашими. Такая небольшая углублёнка, дверей нет, и так два трупа лежит – они разлагаются, их даже никто не убирал, и третий сверху, прикиданный чем попало. <…> Я не выходил, потому что я знаю, что если я выйду, голову подниму – там буду с ними лежать. Там можно только ночью выходить. Я ел, смотря на эти трупы, у меня теперь с психикой стало не очень", – рассказал он. Он также рассказал, что если 1 января в его подразделении было больше 70 человек, то к 6-му числу, когда он сдался, в живых оставалось только 22. "Я почему-то ни одного русского солдата так в поле не видел, как нам говорят по телевизору в Украине, что русскими усеяно. Да ни хрена – украинцами усеяно. Ну это правда, это я реально своими глазами видел", – отметил Калиниченко. По его словам, командование ВСУ не эвакуирует тела погибших, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации, и забирает эти деньги себе по неким коррупционным схемам. Он также рассказал, что суицид его сослуживца, который не хотел воевать, командование подразделения списало на боевые потери. "Юный вообще – 26 или 27 лет. Он застрелился – не хотел идти. Вы что думаете, кипишь был? Нет, не было. <…> В нашей 128-й (бригаде теробороны ВСУ – ред.) сделали так, что это военные потери", – сказал он. Калин добавил, что когда он сам отказывался идти на задание, командир пугал его, что застрелит и спишет это на боевые потери. Российский боец с позывным "Хазар", работающий с украинскими пленными, объяснил РИА Новости, почему не стоит удивляться такой практике украинских командиров. "Суицид в подразделении – это всегда большой скандал, который в мирное время может послужить поводом для увольнения сразу целого ряда офицеров, включая командира. Поэтому неудивительно, что самоубийцу решили списать на боевые потери, особенно если учесть, что в батальоне, где служил Роман, они и так чудовищные", – сказал он. "Видимо, командир рассудил, как Карлсон: "Одним мальчиком больше, одним меньше – пустяки, дело житейское!" – добавил он.

https://ria.ru/20240111/lovushka-1920648397.html

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920647038.html

https://ria.ru/20240111/khitrost-1920645648.html

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