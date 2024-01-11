https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644663.html

Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024

Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи боевых вертолетов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:10

2024-01-11T05:10

2024-01-11T05:10

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ми-35м

ка-52 "аллигатор"

ми-8 амтш

безопасность

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. "Была поставлена боевая задача на нанесение авиационного удара по оперному пункту противника, цель была также легкобронированная, бронированная техника и живая сила противника. Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на исходный ориентир, далее выполнили авиационный удар с кабрированием неуправляемыми авиационными ракетами. По докладу авиационного наводчика цель была поражена", - рассказал летчик вертолета Ми-35М, видео с речью которого приводит пресс-служба Минобороны.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html

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