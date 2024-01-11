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Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
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05:10 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644663.html
Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.01.2024
Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи боевых вертолетов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:10
2024-01-11T05:10
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-35м
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. &quot;Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния&quot;, - говорится в сообщении.В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. "Была поставлена боевая задача на нанесение авиационного удара по оперному пункту противника, цель была также легкобронированная, бронированная техника и живая сила противника. Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на исходный ориентир, далее выполнили авиационный удар с кабрированием неуправляемыми авиационными ракетами. По докладу авиационного наводчика цель была поражена", - рассказал летчик вертолета Ми-35М, видео с речью которого приводит пресс-служба Минобороны.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-35м, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-35М, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: российские вертолеты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экипажи боевых вертолетов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
«

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.

В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождаются специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
"Была поставлена боевая задача на нанесение авиационного удара по оперному пункту противника, цель была также легкобронированная, бронированная техника и живая сила противника. Выполнили взлет, полет по маршруту, выход на исходный ориентир, далее выполнили авиационный удар с кабрированием неуправляемыми авиационными ракетами. По докладу авиационного наводчика цель была поражена", - рассказал летчик вертолета Ми-35М, видео с речью которого приводит пресс-служба Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-35МКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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