https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644372.html

Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя

Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя - РИА Новости, 11.01.2024

Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:05

2024-01-11T05:05

2024-01-11T05:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835244642_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dd43c3429a243ee1f4e7ab0ca5c9efcb.jpg

ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр", перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, а также отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что инструкторы, работающие с военнослужащими, имеют богатый боевой опыт, делятся полученными знаниями с обучаемыми. "Мы готовим ребят правильно использовать свое вооружение, обучаем их стрельбе из различных положений. Обучаем действиям в составе малой группы, особое внимание уделяется действиям в городской застройке и лесистой местности. Парни приезжают сюда с пониманием происходящего, но интенсивная подготовка все равно необходима", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шах". В Минобороны уточнили, что среди обучающихся есть как военнослужащие, недавно подписавшие контракт о прохождение военной службы, так и те, кто хочет получить новые навыки в ведении штурмовых действий.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920643997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы рф