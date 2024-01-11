https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920644372.html
Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя
Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя - РИА Новости, 11.01.2024
Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя
Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:05
2024-01-11T05:05
2024-01-11T05:05
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ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр", перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, а также отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что инструкторы, работающие с военнослужащими, имеют богатый боевой опыт, делятся полученными знаниями с обучаемыми. "Мы готовим ребят правильно использовать свое вооружение, обучаем их стрельбе из различных положений. Обучаем действиям в составе малой группы, особое внимание уделяется действиям в городской застройке и лесистой местности. Парни приезжают сюда с пониманием происходящего, но интенсивная подготовка все равно необходима", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шах". В Минобороны уточнили, что среди обучающихся есть как военнослужащие, недавно подписавшие контракт о прохождение военной службы, так и те, кто хочет получить новые навыки в ведении штурмовых действий.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя
МО: штурмовики группировки "Центр" отработали навыки ведения ближнего боя
ЛУГАНСК, 11 янв – РИА Новости. Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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"Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Центр", перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, прошли курс интенсивной боевой и тактической подготовки, а также отработали навыки ведения ближнего боя, используя различные виды вооружения", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что инструкторы, работающие с военнослужащими, имеют богатый боевой опыт, делятся полученными знаниями с обучаемыми.
"Мы готовим ребят правильно использовать свое вооружение, обучаем их стрельбе из различных положений. Обучаем действиям в составе малой группы, особое внимание уделяется действиям в городской застройке и лесистой местности. Парни приезжают сюда с пониманием происходящего, но интенсивная подготовка все равно необходима", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шах".
В Минобороны уточнили, что среди обучающихся есть как военнослужащие, недавно подписавшие контракт о прохождение военной службы, так и те, кто хочет получить новые навыки в ведении штурмовых действий.
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