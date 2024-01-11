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Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:44 11.01.2024 (обновлено: 20:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/solomin-1920814100.html
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:44
2024-01-11T20:45
культура
умер юрий соломин
малый театр
юрий соломин
россия
москва
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей для российской культуры. Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Художественный руководитель Малого театра, выдающийся артист и режиссёр, он был любим миллионами зрителей всех поколений. Это невосполнимая потеря для российской культуры, легендарного театра, родных и близких", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Соломин создал яркие и неповторимые образы, расширяя рамки амплуа, блестяще перевоплощался в драматические, лирические и острохарактерные роли. "Юрия Соломина больше нет с нами. Но остались его роли, его постановки, его ученики. Осталась добрая память об этом великом артисте и выдающемся человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Юрия Соломина, всем его многочисленным поклонникам", - отметил премьер.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
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умер юрий соломин, малый театр, юрий соломин, россия, москва, михаил мишустин, общество
Культура, Умер Юрий Соломин, Малый театр, Юрий Соломин, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина

Мишустин назвал уход Соломина невосполнимой потерей для российской культуры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮрий Соломин
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Юрий Соломин . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей для российской культуры.
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
Вчера, 13:31
"Художественный руководитель Малого театра, выдающийся артист и режиссёр, он был любим миллионами зрителей всех поколений. Это невосполнимая потеря для российской культуры, легендарного театра, родных и близких", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Соломин создал яркие и неповторимые образы, расширяя рамки амплуа, блестяще перевоплощался в драматические, лирические и острохарактерные роли.
"Юрия Соломина больше нет с нами. Но остались его роли, его постановки, его ученики. Осталась добрая память об этом великом артисте и выдающемся человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Юрия Соломина, всем его многочисленным поклонникам", - отметил премьер.
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КультураУмер Юрий СоломинМалый театрЮрий СоломинРоссияМоскваМихаил МишустинОбщество
 
 
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