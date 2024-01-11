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Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:44
2024-01-11T20:44
2024-01-11T20:45
культура
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей для российской культуры. Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Художественный руководитель Малого театра, выдающийся артист и режиссёр, он был любим миллионами зрителей всех поколений. Это невосполнимая потеря для российской культуры, легендарного театра, родных и близких", - говорится в телеграмме. Мишустин отметил, что Соломин создал яркие и неповторимые образы, расширяя рамки амплуа, блестяще перевоплощался в драматические, лирические и острохарактерные роли. "Юрия Соломина больше нет с нами. Но остались его роли, его постановки, его ученики. Осталась добрая память об этом великом артисте и выдающемся человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Юрия Соломина, всем его многочисленным поклонникам", - отметил премьер.
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Мишустин выразил соболезнования родным и близким Соломина
Мишустин назвал уход Соломина невосполнимой потерей для российской культуры
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования
коллегам, родным и близким актера и режиссера Юрия Соломина, назвав его уход невосполнимой потерей для российской культуры.
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре
15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
.
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
"Художественный руководитель Малого театра, выдающийся артист и режиссёр, он был любим миллионами зрителей всех поколений. Это невосполнимая потеря для российской культуры, легендарного театра, родных и близких", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что Соломин создал яркие и неповторимые образы, расширяя рамки амплуа, блестяще перевоплощался в драматические, лирические и острохарактерные роли.
"Юрия Соломина больше нет с нами. Но остались его роли, его постановки, его ученики. Осталась добрая память об этом великом артисте и выдающемся человеке. Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Юрия Соломина, всем его многочисленным поклонникам", - отметил премьер.