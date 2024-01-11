https://ria.ru/20240111/solomin-1920796672.html

МХАТ имени Горького выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

МХАТ имени Горького выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024

МХАТ имени Горького выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

Коллектив МХАТа имени Горького выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:41

2024-01-11T18:41

2024-01-11T18:42

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Коллектив МХАТа имени Горького выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, назвав его человеком-легендой. Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Коллектив МХАТа Горького выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Юрия Мефодьевича Соломина его родным и близким, друзьям, коллегам, ученикам и всему коллективу Малого театра. Юрий Мефодьевич Соломин — человек-легенда. Роли в кино принесли ему всенародную любовь и навсегда вошли в историю мирового кинематографа. Каждая его актерская и режиссерская работа — образец высочайшего мастерства, таланта и искреннего уважения к зрителю", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Также в театре отметили, что за годы преподавания Соломин взрастил не одно поколение артистов, а за время его художественного руководства "Малый театр утвердил свою славу одной из лучших сцен нашей страны". "Светлая память о Юрии Мефодьевиче Соломине навсегда останется в наших сердцах", - заключили во МХАТе имени Горького. Соболезнования также выразили в Театре Моссовета. "С его кончиной российское искусство понесло тяжелую невосполнимую потерю… Не стало не только выдающегося артиста, но и одного из самых уважаемых и благородных людей России, настоящего русского интеллигента, человека, который был нравственным камертоном для всех нас", - говорится в Telegram-канале театра. В театре отметили, что Соломин "был актером милостью Божьей", прекрасным педагогом, мудрым руководителем театра, которому посвятил всю свою жизнь. "Все, чем занимался Юрий Мефодьевич, было отмечено его щедрым, ярким талантом, неповторимым светом его масштабной личности. Нам всем будет очень его не хватать. Скорбим вместе с вами. Просим передать наши соболезнования родным и близким Юрия Мефодьевича Соломина", - заключили в театре. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, таких как "Адъютант его превосходительства", "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "Летучая мышь".

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

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Ушел из жизни актер Юрий Соломин Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других. 2024-01-11T18:41 true PT2M05S

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