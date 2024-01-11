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Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:00 11.01.2024 (обновлено: 18:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/solomin-1920787115.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина
Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина отметил,... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:00
2024-01-11T18:07
россия
культура
юрий соломин
владимир путин
умер юрий соломин
малый театр
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина отметил, что его смерть — невосполнимая утрата для отечественной культуры и всей России, умер великий актер, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве."Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина – тяжёлая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь", — говорится в тексте соболезнований.Путин отметил, что Юрия Соломина больше нет, но "остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке".
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Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
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россия, юрий соломин, владимир путин, умер юрий соломин, малый театр, москва
Россия, Культура, Юрий Соломин, Владимир Путин, Умер Юрий Соломин, Малый театр, Москва
Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

Путин назвал Юрия Соломина великим актером и выразил соболезнования

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРуководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина отметил, что его смерть — невосполнимая утрата для отечественной культуры и всей России, умер великий актер, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
"Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина – тяжёлая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь", — говорится в тексте соболезнований.
Путин отметил, что Юрия Соломина больше нет, но "остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке".
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
Вчера, 13:31
 
КультураРоссияЮрий СоломинВладимир ПутинУмер Юрий СоломинМалый театрМосква
 
 
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