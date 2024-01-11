https://ria.ru/20240111/solomin-1920787115.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024

Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Соломина

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина отметил,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:00

2024-01-11T18:00

2024-01-11T18:07

россия

культура

юрий соломин

владимир путин

умер юрий соломин

малый театр

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи с кончиной народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина отметил, что его смерть — невосполнимая утрата для отечественной культуры и всей России, умер великий актер, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве."Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Кончина Юрия Мефодьевича Соломина – тяжёлая, невосполнимая утрата для отечественной культуры, для всей России. Ушёл из жизни великий актёр, настоящий творец и созидатель, хранитель легендарных традиций русского классического театра. Беззаветное, подвижническое служение избранному делу, внутреннее достоинство, порядочность снискали Юрию Соломину высочайшее признание и поистине всенародную любовь", — говорится в тексте соболезнований.Путин отметил, что Юрия Соломина больше нет, но "остались его замечательные творческие работы и светлая память об этом талантливом, удивительно доброжелательном человеке".

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Ушел из жизни актер Юрий Соломин Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других. 2024-01-11T18:00 true PT2M05S

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россия, юрий соломин, владимир путин, умер юрий соломин, малый театр, москва