https://ria.ru/20240111/solomin-1920781822.html

В Малом театре назвали Соломина нравственным ориентиром для зрителей

В Малом театре назвали Соломина нравственным ориентиром для зрителей - РИА Новости, 11.01.2024

В Малом театре назвали Соломина нравственным ориентиром для зрителей

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был великим актером, моральным и нравственным ориентиром для многих поколений зрителей, с его уходом из... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:42

2024-01-11T17:42

2024-01-11T17:42

культура

умер юрий соломин

юрий соломин

малый театр

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был великим актером, моральным и нравственным ориентиром для многих поколений зрителей, с его уходом из жизни русское искусство и Малый театр осиротели, говорится в сообщении его коллектива. Народный артист СССР, худрук Малого театра Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Юрий Соломин занимает центральное место в современной истории Малого театра. Ведущий артист, педагог, воспитавший целую плеяду учеников, художественный руководитель, 35 лет возглавлявший наш коллектив. Юрий Соломин – знаковое имя в отечественной культуре. Великий актер, моральный и нравственный ориентир многих поколений зрителей. Малый театр осиротел, осиротело русское искусство", - говорится в сообщении. Артиста также назвали одним из лучших актеров второй половины XX века, отметив, что его аристократичный облик сочетался с истинным душевным благородством. "Недаром любимым драматургом Соломина был Чехов, для которого любая несправедливость становилась личной болью. Юрий Мефодьевич – один из последних рыцарей театра. Десятилетиями Соломин отстаивал лучшие традиции русского психологического искусства, и если оно еще не погибло, во многом это заслуга нашего худрука", - подчеркнули в театре. Спектакли Соломина всегда отличал бережный подход к авторскому замыслу, что зачастую помогало увидеть хорошо знакомую пьесу совсем под другим углом. Важная для режиссера тема – становление личности, способность сохранить себя вопреки неблагоприятным обстоятельствам, остаться человеком, живущим "при свете совести", добавили в театре. Коллеги Соломина также выразили глубокие соболезнования его родным, близким и всем поклонникам творчества мастера. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог. С 1988 года – художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР. В 1957 году по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в Малый театр. Среди ролей, сыгранных актером на сцене, - Хлестаков в гоголевском "Ревизоре", Федя Протасов в "Живом трупе" Льва Толстого, Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Сирано де Бержерак по пьесе Эдмона Ростана и царь Федор в трагедии. С 1980 года работал в театре и как режиссер. Среди его лучших киноработ: Павел Кольцов ("Адъютант его превосходительства", 1969), Телегин ("Хождение по мукам", 1977), Владимир Арсеньев ("Дерсу Узала", 1975), майор Звягинцев ("Блокада", 1975-1978), Трактирщик и Генрих Айзенштайн (телефильмы "Обыкновенное чудо" и "Летучая мышь", оба - 1979), Владимир Александрович ("Свет в окне", 1980), доктор Градов ("Московская сага", 2004).

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

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Ольга Фомченкова

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Ушел из жизни актер Юрий Соломин Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других. 2024-01-11T17:42 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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