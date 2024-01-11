https://ria.ru/20240111/solomin-1920777398.html

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024

Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, заявив, что он достиг настоящих... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:22

2024-01-11T17:22

2024-01-11T17:23

общество

белоруссия

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малый театр

умер юрий соломин

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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, заявив, что он достиг настоящих профессиональных высот. "Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина в связи с его смертью", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По данным пресс-службы, в соболезновании Лукашенко отметил, что "ушел из жизни выдающийся актер и режиссер, человек с активной гражданской позицией, неизменно сохранявший верность своим идеалам". "Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах", - говорится соболезновании. Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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Ушел из жизни актер Юрий Соломин Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других. 2024-01-11T17:22 true PT2M05S

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