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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина - РИА Новости, 11.01.2024
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, заявив, что он достиг настоящих... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:22
2024-01-11T17:22
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МИНСК, 11 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, заявив, что он достиг настоящих профессиональных высот. "Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Юрия Соломина в связи с его смертью", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства. По данным пресс-службы, в соболезновании Лукашенко отметил, что "ушел из жизни выдающийся актер и режиссер, человек с активной гражданской позицией, неизменно сохранявший верность своим идеалам". "Юрий Мефодьевич достиг настоящих профессиональных высот. Его многогранный талант нашел воплощение во множестве замечательных, поистине звездных ролей, покоривших миллионы зрителей. Светлая память о Юрии Мефодьевиче всегда будет жить в наших сердцах", - говорится соболезновании. Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
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Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин.
Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства".
Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
2024-01-11T17:22
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Общество, Белоруссия, СССР, Москва, Юрий Соломин, Александр Лукашенко, Малый театр, Умер Юрий Соломин, Культура
Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
Лукашенко: Юрий Соломин достиг настоящих профессиональных высот