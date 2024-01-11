https://ria.ru/20240111/solomin-1920770113.html
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни актер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
2024-01-11T17:01
2024-01-11T17:01
2024-01-11T17:01
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Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920768506_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28210c90b5c8ff539872145b663b2b21.jpg
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин.
Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства".
Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
2024-01-11T17:01
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости культуры, юрий соломин, умер юрий соломин, малый театр, москва, видео
Видео, Новости культуры, Юрий Соломин, Умер Юрий Соломин, Малый театр, Москва
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.