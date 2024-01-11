Рейтинг@Mail.ru
Ушел из жизни актер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/solomin-1920770113.html
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни актер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
2024-01-11T17:01
2024-01-11T17:01
видео
новости культуры
юрий соломин
умер юрий соломин
малый театр
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920768506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd8a6a3e38a5afd86858f1162f97a80e.jpg
Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы. Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства". Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
2024-01-11T17:01
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920768506_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28210c90b5c8ff539872145b663b2b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, новости культуры, юрий соломин, умер юрий соломин, малый театр, москва, видео
Видео, Новости культуры, Юрий Соломин, Умер Юрий Соломин, Малый театр, Москва
Ушел из жизни актер Юрий Соломин
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
2024-01-11T17:01
true
PT2M05S

Ушел из жизни актер Юрий Соломин

Читать ria.ru в
Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Актер в последнее время сильно болел. В начале ноября Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания. 9 января его выписали из больницы.
Артист, который "может сыграть все": так про Юрия Соломина говорил знаменитый японский режиссер Акира Куросава. Соломин снимался у Куросавы в "Дерсу Узала", вышедшем в 1975 году, но всенародная известность пришла к нему несколькими годами ранее – после роли в картине "Адъютант его превосходительства".
Также Соломин сыграл в лентах "Блокада", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить…" и многих других.
 
ВидеоНовости культурыЮрий СоломинУмер Юрий СоломинМалый театрМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала